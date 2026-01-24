موعد مباراة الأهلي القادمة ضد وادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري، ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب البطولة لموسم 2025-2026 برصيد 23 نقطة.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق وادي دجلة للحفاظ علي فرصة في المنافسة علي بطولة الدوري المصري في ظل الصراع الشرس مع بيراميدز وسيراميكا والزمالك علي لقب البطولة.

موعد مواجهة الأهلي ضد وادي دجلة

المواجهة الساخنة التي تجمع فريق الأهلي أمام نظيره فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 27 يناير الجاري.

مشاهدة قمة الأهلي ضد وادي دجلة

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 27 يناير الجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد وادي دجلة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد وادي دجلة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره وادي دجلة والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه - زيزو - مروان عثمان.

بلعمري يدعم قائمة الأهلي ضد وادي دجلة

من المنتظر أن ينضم المغربي يوسف بلعمري إلي قائمة الأهلي ضد وادي دجلة حيث من المتوقع أن تضم قائمة الأهلي لهذه المواجهة كل من: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد، واحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا ويوسف بلعمري.

