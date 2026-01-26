موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري، حيث يحتل فريق الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب البطولة لموسم 2025-2026 برصيد 23 نقطة.

يبحث فريق الأهلي بقيادة توروب عن تحقيق الفوز أمام نظيره فريق وادي دجلة للحفاظ علي حظوظه في المنافسة علي بطولة الدوري المصري في ظل الصراع الشرس مع بيراميدز وسيراميكا والزمالك علي لقب البطولة.

موعد قمة الأهلي أمام وادي دجلة

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق وادي دجلة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الخامسة مساء غد الثلاثاء الموافق 27 يناير الجاري.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد وادي دجلة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره وادي دجلة والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه - زيزو - مروان عثمان.

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الخامسة مساء غد الثلاثاء الموافق 27 يناير الجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

يعلن توروب المدير الفني لفريق الأهلي مساء اليوم الاثنين قائمة الفريق ضد وادي دجلة حيث من المنتظر أن تضم كل من: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد، واحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا ويوسف بلعمري والجزار.

