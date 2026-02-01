ترحيل التيك توكر "شاكر محظور" إلى السجن لتنفيذ حكم حبسه عامين

قامت الأجهزة الأمنية بترحيل التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور إلى السجن، لتنفيذ حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بحبسه عامين، وتغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويرصد الموجز التفاصيل.

حكم محكمة القاهرة الاقتصادية

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة البلوجر شاكر محظور بالحبس لمدة عامين، بعد إدانته في القضية المتعلقة بنشر محتوى مخالف للآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اتهامات موجهة إلى شاكر محظور

ووجهت جهات التحقيق للمتهم عدة اتهامات، من بينها:

الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري

نشر محتوى خادش للحياء العام

تحقيق أرباح مالية من نشاط غير مشروع عبر منصات التواصل

غسل أموال متحصلة من هذا النشاط

إنكار المتهم خلال التحقيقات

وخلال التحقيقات، أنكر شاكر محظور جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أن المحتوى الذي يقدمه عبر البث المباشر يندرج ضمن الإطار الاجتماعي والكوميدي، دون قصد مخالفة القوانين أو الإساءة للآداب العامة.

وأشار إلى أن ظهوره عبر «اللايف» لا يتضمن اختيارًا مسبقًا للمشاركين، وأن أي تجاوزات تصدر من أطراف أخرى لا يتحمل مسؤوليتها، بحسب أقواله.

تفاصيل حسابات شاكر محظور على مواقع التواصل

وأوضح المتهم أن حسابه الأصلي على تطبيق «تيك توك» تم إغلاقه بسبب مخالفات تتعلق بسياسات المنصة، وأنه استخدم لاحقًا حسابًا آخر كان مملوكًا لأحد أصدقائه، بعد تغيير اسمه إلى «شاكر محظور دلوقتي»، لاستكمال نشاطه عبر البث المباشر.

تنفيذ الحكم وترحيل المتهم

وبعد صدور الحكم النهائي، جرى ترحيل المتهم إلى أحد السجون العمومية، لتنفيذ مدة العقوبة المقضي بها، في إطار تطبيق أحكام القانون المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية القيم المجتمعية.