فوائد شرب الماء على الريق في فصل الشتاء.. عادة بسيطة تحمي صحتك

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يقل شعور كثير من الأشخاص بالعطش، ما يؤدي إلى إهمال شرب الماء بالكميات التي يحتاجها الجسم يوميًا، رغم أن الاحتياج للماء يظل قائمًا وربما يزداد دون أن يشعر الإنسان بذلك، ويُعد شرب الماء على الريق من العادات الصحية البسيطة التي تُحدث تأثيرًا كبيرًا على صحة الجسم، خاصة خلال أشهر الشتاء، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأكدت الدكتورة هدى مدحت، أخصائية التغذية العلاجية، أن شرب الماء فور الاستيقاظ من النوم يُساعد الجسم على استعادة توازنه المائي، ويقي من الجفاف الخفي الذي يصيب الكثيرين في الشتاء دون أعراض واضحة.

تنشيط أجهزة الجسم بعد ساعات النوم

بعد النوم لساعات طويلة، يفقد الجسم جزءًا من السوائل نتيجة التنفس والتعرق الليلي، دون تعويض فوري. شرب الماء على الريق يعمل على إعادة ترطيب الجسم سريعًا، ما يُسهم في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز عمل الأعضاء الحيوية مثل القلب والكبد والكلى. وفي فصل الشتاء تحديدًا، تقل فرص تعويض السوائل تلقائيًا، فيصبح شرب الماء صباحًا خطوة أساسية لبدء اليوم بنشاط.

دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل الإمساك

من أبرز فوائد شرب الماء على معدة فارغة أنه يُحفّز الجهاز الهضمي ويُنشّط حركة الأمعاء، ما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك، وهي مشكلة شائعة خلال الشتاء نتيجة قلة شرب السوائل وانخفاض استهلاك الخضراوات الطازجة. كما يُساعد الماء على تهيئة المعدة لاستقبال الطعام، وتحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية خلال اليوم.

تعزيز المناعة في موسم نزلات البرد

يُعد فصل الشتاء موسمًا لانتشار نزلات البرد والإنفلونزا، ويؤدي الجفاف إلى إضعاف قدرة الجسم على مقاومة العدوى. ويساعد شرب الماء على الريق في دعم الجهاز المناعي من خلال تحسين عمل الجهاز الليمفاوي وطرد السموم من الجسم، كما يُحافظ الترطيب الجيد على سلامة الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، وهي خط الدفاع الأول ضد الفيروسات.

تحسين صحة البشرة وحمايتها من الجفاف

تعاني البشرة في الشتاء من الجفاف والتقشر والبهتان بسبب الهواء البارد وقلة شرب الماء، ويساعد شرب الماء على الريق في ترطيب البشرة من الداخل، وتحسين تدفق الدم إلى خلايا الجلد، ما يُعزز نضارتها ومرونتها. ومع المواظبة، يلاحظ الكثيرون تحسنًا واضحًا في مظهر البشرة وتقليل ظهور البثور والشحوب.

دعم وظائف الكلى ومنع احتباس السوائل

تعتمد الكلى بشكل أساسي على الماء للتخلص من الفضلات والسموم. وفي الشتاء، قد يتعرض البعض لمشكلات بالكلى نتيجة قلة شرب السوائل، ويساعد شرب الماء صباحًا على تنشيط عمل الكلى مبكرًا، وتقليل خطر تكوّن الحصوات، ومنع احتباس السوائل، مع الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم.

المساعدة في التحكم بالوزن خلال الشتاء

يساهم شرب الماء على الريق في تقليل الشهية الزائدة، حيث يمنح شعورًا بالامتلاء، ما يساعد على عدم الإفراط في تناول الطعام خلال وجبة الإفطار. كما يُحفّز معدل الحرق بشكل معتدل، وهو أمر مهم في فصل الشتاء الذي يميل فيه الجسم إلى تخزين الدهون.

تحسين الطاقة والتركيز في الصباح

يرتبط الشعور بالخمول الصباحي في الشتاء غالبًا بالجفاف الخفيف، ويساعد شرب الماء فور الاستيقاظ على تحسين وصول الأكسجين إلى الخلايا، ما ينعكس على زيادة النشاط الذهني والجسدي، وتحسين التركيز والانتباه خلال ساعات العمل أو الدراسة.

نصائح لتعظيم فوائد شرب الماء شتاءً

للحصول على أقصى فائدة، يُفضل شرب الماء فاترًا أو مائلًا للدفء، وتجنب الماء شديد البرودة، ويمكن إضافة بضع قطرات من الليمون أو ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي لتعزيز المناعة وتحسين الهضم. ويُنصح بشرب كوب إلى كوبين من الماء فور الاستيقاظ، قبل تناول أي طعام أو مشروب.