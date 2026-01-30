البندق بـ1080 جنيهًا.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المناطق الشعبية قبل رمضان

أسعار ياميش رمضان 2026 تثير اهتمام المواطنين قبل أقل من 20 يومًا على الشهر الفضيل

بدأت محال العطارة وبيع السلع الغذائية في طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان 2026، بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يفصلنا أقل من 20 يومًا عن بدايته وفقًا للتقديرات الفلكية، التي تشير إلى أن يوم 18 فبراير 2026 هو المتمم لشهر شعبان، على أن يكون الخميس 19 فبراير أول أيام شهر رمضان، مع التأكيد على أن الرؤية الشرعية تظل الفيصل النهائي في تحديد الموعد، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ويزداد بحث المواطنين خلال هذه الفترة عن أسعار ياميش رمضان 2026، خاصة في المناطق الشعبية، في ظل ارتفاع بعض الأصناف مقارنة بالعام الماضي، وعلى رأسها البندق والفستق.

جولة ميدانية تكشف أسعار ياميش رمضان 2026 في المناطق الشعبية

وخلال جولة ميدانية أجرتها «فيتو» بعدد من محال العطارة والتسالي وبيع السلع الغذائية، رصدنا أسعار ياميش رمضان 2026 المتداولة حاليًا في المناطق الشعبية، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار المشمشية في رمضان 2026

بلغ سعر المشمشية الوسط نحو 480 جنيهًا للكيلو .

. وصل سعر المشمشية الحجم الكبير إلى نحو 750 جنيهًا للكيلو.

أسعار القراصيا في رمضان 2026

سجل سعر القراصيا الوسط نحو 380 جنيهًا للكيلو .

. بلغ سعر القراصيا المخلية نحو 400 جنيه للكيلو.

أسعار التين المجفف في رمضان 2026

بلغ سعر التين المجفف السوري نحو 700 جنيه للكيلو .

. سجل سعر التين الحبل المصري نحو 600 جنيه للكيلو.

أسعار اللوز في رمضان 2026

وصل سعر اللوز الأمريكي إلى نحو 680 جنيهًا للكيلو .

. سجل سعر اللوز الحصى نحو 400 جنيه للكيلو.

أسعار البندق في رمضان 2026

بلغ سعر البندق الأمريكي نحو 1080 جنيهًا للكيلو ، ليُعد من أعلى الأصناف سعرًا هذا الموسم.

، ليُعد من أعلى الأصناف سعرًا هذا الموسم. سجل سعر البندق الحصى نحو 500 جنيه للكيلو.

أسعار الفستق والكاجو في رمضان 2026

بلغ سعر الفستق الأمريكي نحو 800 جنيه للكيلو .

. سجل سعر الكاجو الأمريكي نحو 800 جنيه للكيلو.

أسعار عين الجمل في رمضان 2026

وصل سعر عين الجمل القلب الأمريكي إلى نحو 720 جنيهًا للكيلو .

. بلغ سعر عين الجمل الحصى نحو 400 جنيه للكيلو.

أسعار الزبيب في رمضان 2026

سجل سعر الزبيب المصري نحو 200 جنيه للكيلو .

. بلغ سعر الزبيب الإيراني نحو 240 جنيهًا للكيلو .

. وصل سعر الزبيب الأسمر إلى نحو 260 جنيهًا للكيلو.

أسعار السوداني وجوز الهند في رمضان 2026

بلغ سعر السوداني المقشر نحو 180 جنيهًا للكيلو .

. سجل سعر جوز الهند الخشن نحو 280 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار بعض الأصناف قبل رمضان

وأشار عدد من التجار إلى أن أسعار بعض أنواع ياميش رمضان 2026 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة المكسرات المستوردة مثل البندق والفستق، نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد وسعر الدولار، في حين ظلت أسعار بعض الأصناف المحلية أكثر استقرارًا نسبيًا.

إقبال متوقع مع اقتراب شهر رمضان

ويتوقع التجار زيادة الإقبال على شراء ياميش رمضان خلال الأيام المقبلة، مع دخول شهر شعبان أيامه الأخيرة، وبدء الأسر المصرية في الاستعداد للشهر الكريم، وسط محاولات للموازنة بين الأسعار المرتفعة والقدرة الشرائية للمواطنين.