في إطار التزامها بتعزيز قطاع السياحة والضيافة الفاخرة.. بالم هيلز توقع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة ماريوت العالمية لتطوير فندق «سانت ريجيس، بالم هيلز– الجيزة»

أعلنت شركة بالم هيلز عن توقيع اتفاقية مع شركة ماريوت العالمية لإطلاق فندق «سانت ريجيس، بالم هيلز»، في خطوة استراتيجية تعزّز رؤية بالم هيلز في تطوير مشروعات رائدة تُسهم في تعزيز البنية السياحية وترسيخ مكانة مصر على خريطة الضيافة العالمية..

ويقام هذا المشروع في مشروع P/X، إحدى أبرز المشروعات السكنية المتكاملة، والتي تقع علي أعلي نقطة علي الهضبة، في منطقة بالم هيلز أكتوبر، التي تعد أرقي مناطق غرب القاهرة. يشمل الفندق 150غرفة فندقية فاخرة،50 شقة فندقية بخدمات متميزة، و150 وحدة سكنية تحمل العلامة الفندقية، جميعها مصممة وفق أعلى المعايير العالمية.

توقيع اتفاقية مع شركة ماريوت العالمية لإطلاق فندق «سانت ريجيس، بالم هيلز»

تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام شركة بالم هيلز بدعم تطوير قطاع السياحة في مصر والارتقاء بالمجتمعات العمرانية نحو معايير عالمية متكاملة.

كما تؤكد الخطوة حرص بالم هيلز على استقطاب أبرز علامات الضيافة الفاخرة إلى غرب القاهرة، بما يعزّز رؤيتها لترسيخ مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة الراقية وجذب الاستثمارات النوعية، وتقديم تجربة معيشية متميزة ترتقي بمستوى الجودة والرفاهية.

المشروع يقع في قلب بالم هيلز أكتوبر ضمن مشروع P/X

يقع المشروع في قلب بالم هيلز أكتوبر ضمن مشروع P/X، الذي يتميّز بإطلالات بانورامية على أهرامات الجيزة وبقرب مباشر من المتحف المصري الكبير الذي افتُتح حديثًا، وعلى مسافة خطوات من ملعب بالم هيلز للجولف المكوّن من 27 حفرة من تصميم شركة "نيكلوس ديزاين" — إحدى أبرز الشركات العالمية في تصميم ملاعب الجولف.

ومن المخطط افتتاح الفندق في عام 2030، ليشكّل موقعًا استراتيجيًا يجمع بين أعلى مستويات الفخامة وترابطٍ مباشر مع أبرز نقاط الجذب في المنطقة. وتُعزّز هذه الوجهة من مكانة غرب القاهرة كمحور سياحي رئيسي، يضمن للزوّار سهولة الوصول إلى أهم المعالم التاريخية والثقافية في مصر.

تقدّم الوحدات السكنية الحاملة للعلامة الفندقية مستوى جديدًا من الفخامة العصرية، يجمع بين الخصوصية والراحة وجودة الضيافة العالمية.

وتم تصميم هذه الوحدات لتوفير تجربة معيشية متكاملة تمنح أعلى درجات السهولة والمرونة، مع وصول مباشر إلى مختلف المرافق وخدمات ترتقي إلى أرقى المعايير الدولية.

ويتمتّع السكان بأسلوب حياة راقٍ مدعوم بخدمات فندقية على مدار الساعة، ورعاية ضيافية مخصّصة، وبيئة سكنية متكاملة تمزج بين الأناقة العملية وأرقى مستويات الرفاهية.

سيضم المشروع العديد من مرافق الضيافة الراقية المتكاملة، تشمل مطاعم متميّزة، ومنتجعًا صحيًا عالمي المستوى، ومركزًا متكاملاً للياقة البدنية، إلى جانب عدة حمّامات السباحة، ونادٍ للأطفال، وقاعات متطورة للاجتماعات والفعاليات.

وقد جرى تصميم هذه المرافق بعناية لتجسيد مستوى التميّز والرقي الذي تشتهر به علامة سانت ريجيس، وبما يضمن تجربة ضيافة استثنائية ترتقي بأعلى معايير الجودة والخدمة.

يمثل تقديم علامة سانت ريجيس في غرب القاهرة

وخلال التوقيع على هذه الشراكة، قال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز، "يمثل تقديم علامة سانت ريجيس في غرب القاهرة خطوة تعكس ما تمتلكه مصر من مكانة سياحية راسخة وفرص واعدة لتعزيز حضورها على الخريطة العالمية.

ومع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وما يصاحبه من زخم يدعم الحركة السياحية وتطوير المقاصد الثقافية، تأتي هذه الشراكة لتواكب توجه الدولة نحو تطوير بنية سياحية متقدمة، كما تُسهم في الارتقاء بجودة منظومة الضيافة من خلال تقديم تجارب فندقية متكاملة تعزز جاذبية المقصد السياحي المصري وتدعم استقطاب الاستثمارات الأجنبية."

وأضاف: "ترتكز رؤية بالم هيلز الاستراتيجية على دعم قطاع الضيافة في مصر من خلال ضخ استثمارات كبيرة وتطوير محفظة متنامية من المشروعات التي ترتقي بمستوى الخدمات الفندقية وفق أعلى المعايير، وتعمل بالم هيلز على تطوير محفظتها الفندقية بصورة مستدامة، مع التوجه لإضافة ما يصل إلى 3000 غرفة فندقية خلال السنوات المقبلة، بما يعكس التزام الشركة بتطوير قطاع ضيافة متكامل قادر على استيعاب النمو المتسارع في الطلب وتقديم قيمة مضافة حقيقية للسوق المصري."

وصرح حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، “إن تعزيز شراكتنا مع شركة ماريوت الدولية يعكس التزام بالم هيلز بدعم تطوير قطاع السياحة في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وإطلاق علامة عالمية بحجم سانت ريجيس في غرب القاهرة يمثّل إضافة نوعية ترتقي بمستوى الضيافة الفاخرة، وتُسهم في استقطاب شرائح جديدة من السيّاح والاستثمارات الدولية، وترفع من حضور مصر على خريطة السياحة الإقليمية والدولية."

سيقام فندق “سانت ريجيس بالم هيلز، القاهرة–الجيزة" في قلب مدينة بالم هيلز أكتوبر، وتحديدًا في مشروع P/X الممتد على مساحة 373 فدانًا، والذي يتميز بارتفاع موقعه وتمركزه بين عدة مشروعات رئيسية لبالم هيلز، بما يمنحه موقعًا محوريًا يتكامل مع البيئة العمرانية المحيطة، إلى جانب قربه من مدرسة كينغز سكول ذا كراون.

ويعد مشروع P/X وجهة حضرية متكاملة تضم مرافق تجارية وفندقية وترفيهية ورياضية وصحية، كما يضم المشروع نادي بالم هيلز الرياضي في أكتوبر ووحدات سكانية متنوعة كاملة التشطيب — تشمل الفيلات والتاون هاوس والشقق — جميعها مصممة بإطلالات مفتوحة تعزّز موقعها الاستثنائي في غرب القاهرة.

