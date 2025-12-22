مشروعات الطاقة المتجددة 2025.. الشمس والرياح تقودان مستقبل الكهرباء في مصر

الشمس والرياح تقودان مستقبل الكهرباء في مصر.. تحرص الحكومة باستمرار على المتابعة الدورية لمختلف ما يتم تنفيذه من مشروعات لإنتاج الطاقة من مصادرها الجديدة والمتجددة، تعظيماً لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تجعلها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الواعد، هذا إلى جانب السعي لتوفير الاحتياجات من الطاقة تلبية لمختلف المتطلبات التنموية والاستهلاكية.

الشمس والرياح تقودان مستقبل الكهرباء في مصر

وبناءً على ذلك يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض انبعاثات الكربون، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم مسار التنمية المستدامة.

أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في 2025

ولهذا الموجز تنقل لكم أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في 2025، مشروع طاقة الرياح بالبحر الأحمر، الذي شهد المشروع توسعة مهمة لرفع قدرته من 500 ميجاوات إلى 650 ميجاوات، بما يعزز مساهمة طاقة الرياح في الشبكة القومية للكهرباء، بجانب مشروع حقل الرياح برأس غارب.

وتم تشغيل جزء من المشروع بقدرة 500 ميجاوات، لتوفير الكهرباء لنحو 500 ألف منزل، في خطوة تعكس الاعتماد المتزايد على الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات المواطنين.

وفي مجال الطاقة الشمسية، جرى التعاقد على 4 مشروعات هجينة بقدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاوات، وبتمويل يقدَّر بنحو 388 مليون دولار، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة المصري

كما شهد عام 2025 تقدمًا لافتًا في إطار منصة نُوفي، حيث تم:

• التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات

• توفير تمويلات خضراء تُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار

وتستهدف الدولة: زيادة قدرات الطاقات المتجددة لتصل إلى 17,991 ميجاوات بحلول عام 2027 ورفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وتؤكد هذه المشروعات أن عام 2025 يمثل محطة فارقة في مسار التحول الطاقي في مصر، ويعكس رؤية الدولة في بناء مستقبل كهربائي مستدام، يعتمد على مصادر نظيفة، ويواكب المتغيرات العالمية في ملف الطاقة والمناخ.

علمًا بأن الفترة من يوليو عام 2024 حتى الآن شهدت ادخال قدرات 1150 ميجاوات من طاقة الرياح، و700 ميجاوات من الطاقة الشمسية ، و300 ميجاوات/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

ومن المتوقع أن القدرات المخطط دخولها من الطاقات المتجددة خلال العامين القادمين 2026 و2027، كما سبق وأوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2027 من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 17991 ميجاوات، هذا إلى جانب 9320 ميجاوات/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

