موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا واستعدادات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر يبدأ المرحلة الأخيرة من التحضير لأمم أفريقيا

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الرابعة على التوالي، وفي إطار خطة الإعداد، حدد الجهاز الفني يوم 17 ديسمبر المقبل موعدًا رسميًا لسفر بعثة المنتخب إلى المغرب لبدء معسكر خارجي مغلق يسبق انطلاق البطولة، ويرصد الموجز التفاصيل.

جاء هذا القرار بعد سلسلة اجتماعات تنسيقية بين اتحاد الكرة والجهاز الفني لترتيب برنامج الإقامة والتجهيزات الفنية، إضافة إلى تنظيم مباريات ودية ومعسكرات تدريبية تهدف لرفع جاهزية اللاعبين قبل بدء المشوار القاري.

موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا

يخوض منتخب مصر مباراة ودية قوية أمام نظيره منتخب نيجيريا يوم 14 ديسمبر على أرضية استاد القاهرة الدولي، في مواجهة تُعد إحدى أهم مراحل تقييم أداء اللاعبين قبل إعلان القائمة النهائية المشاركة في البطولة.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة التوقيت الرسمي لانطلاق المباراة وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وسط حضور جماهيري متوقع لدعم الفراعنة قبل السفر مباشرة إلى المغرب.

القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

استقر المدير الفني حسام حسن على اختيار 28 لاعبًا في القائمة الأولية التي سيتم اصطحابها إلى معسكر المغرب، ومن المقرر إرسال القائمة النهائية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في موعد أقصاه 11 ديسمبر، وفق اللوائح المنظمة للبطولة.

هذه القائمة شهدت مزيجًا من العناصر الأساسية والمحترفين، إلى جانب لاعبين صاعدين أثبتوا جدارتهم خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لبناء فريق قادر على المنافسة على اللقب الأفريقي الغائب عن خزائن مصر منذ عام 2010.

مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

أوقعت قرعة البطولة منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم:

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

أنجولا

وتُعد هذه المجموعة متوازنة لكنها لا تخلو من المنافسة، خاصة في ظل تطور مستوى منتخبات جنوب القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة.

جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

جاء جدول مباريات الفراعنة في دور المجموعات على النحو التالي:

مصر × زيمبابوي – الاثنين 22 ديسمبر – 11:00 مساءً

– الاثنين 22 ديسمبر – 11:00 مساءً مصر × جنوب أفريقيا – الجمعة 26 ديسمبر – 6:00 مساءً

– الجمعة 26 ديسمبر – 6:00 مساءً مصر × أنجولا – الاثنين 29 ديسمبر – 7:00 مساءً

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق بداية قوية تؤسس لمسيرة ناجحة في البطولة، خصوصًا مع الدعم الكبير من الجماهير المصرية التي تتطلع لعودة الفراعنة إلى منصات التتويج القارية.

طموحات الفراعنة في البطولة

يدخل منتخب مصر منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 بطموحات كبيرة، مدفوعًا برغبة قوية في استعادة الهيبة القارية وكتابة تاريخ جديد بعد غياب طويل عن التتويج، ويعتمد الجهاز الفني على مزيج من الخبرة والشباب، إضافة إلى عناصر محترفة تلعب في دوريات قوية، مما يعزز آمال الجماهير في الوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب.

