موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار بدوري الأبطال اليوم و القنوات الناقلة

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق إيجل نوارالبوروندي في جولة الإياب لدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء اليوم 25 أكتوبر الجاري.

فريق الأهلي يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة لحجز تذكرة التأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال بعد فوزه بهدف نظيف في مباراة الذهاب أمام بطل بوروندي علي ملعبه.

مشاهدة قمة الأهلي ضد إيجل نوار

قمة فريق الأهلي ضد نظيره إيجل نوار في جولة إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء اليوم 25 أكتوبر الجاري، تنقل عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إيجل نوار

من المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي ضد إيجل نوار مشاركة عدد من العناصر البديلة ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - جراديشار

الأهلي ضد إيجل نوار

موعد قمة الأهلي ضد إيجل نوار

قمة فريق الأهلي ضد نظيره إيجل نوار في جولة الإياب لدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء اليوم السبت 25 أكتوبر الجاري.

قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة إيجل نوار

يرصد الموجز، قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار وتضم..

وتضم قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - بيكهام

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة -أحمد نبيل كوكا - أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - نيتيس جراديشار.

