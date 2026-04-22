تعليم سوهاج يواصل التألق ويحصد المركز الرابع جمهوريًا في مسابقة التصوير الفني

في تأكيد جديد على تميز طلابها وتفوقهم في مختلف المجالات، واصلت مديرية التربية والتعليم بسوهاج حصد المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، حيث حققت المديرية المركز الرابع جمهوريًا في مسابقة التصوير الفني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بفوز الطالبة هناء أحمد عطاالله، بمدرسة الثانوية بنات بطما التابعة لإدارة طما التعليمية.

وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن هذا الإنجاز يعكس اهتمام المديرية برعاية وصقل المواهب الفنية لدى الطلاب، وحرصها على دعم الأنشطة التربوية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الإبداعية.

ووجّه سيادته خالص التهنئة إلى الدكتورة هيام عبد الراضي، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، ومهيب جابر عزيز، موجه عام التربية الفنية، وإدارة طما التعليمية، وإدارة المدرسة، مشيدًا بجهودهم المتميزة في اكتشاف ودعم الموهوبين، بما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الاهتمام الذي توليه المديرية بالأنشطة التربوية والفنية، حيث تُعد مسابقة التصوير الفني إحدى المسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تنمية الحس الفني لدى الطلاب وتشجيعهم على التعبير الإبداعي من خلال الأعمال الفنية.