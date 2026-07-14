تعليم بنى سويف تواصل تنفيذ خطة البرنامج العلاجي للارتقاء بمستوى التحصيل الدراسى

تواصل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة ببني سويف، خطتها لتنفيذ البرنامج العلاجي للارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بنى سويف، للنهوض بالمنظومة التعليمية.

حيث أشار وكيل الوزارة الدكتور محمود الفولى، في تقريره الذي عرضه على محافظ بني سويف، إلى قيامه بعدد من الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ الخطة العلاجية بمختلف الإدارات التعليمية، والتي شملت مدارس الشهيد محمد مبروك أبو خطاب الإعدادية،محمود محمد جودة للتعليم الأساسي،خالد بن الوليد، والتل للتعليم الأساسي ، عمر بن عبد العزيز 2 بإدارة بني سويف التعليمية، بجانب مدارس دلاص بإدارة ناصر التعليمية .

وخلال الزيارات الميدانية تفقد عددًا من الفصول الدراسية، واطلع على آليات تنفيذ البرنامج العلاجي ومدى الالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة، بجانب متابعة مستوى تفاعل الطلاب مع الأنشطة التعليمية المقدمة، ومناقشة المعلمين حول أساليب التدريس المطبقة لمعالجة نواتج التعلم وتحسين المستوى التحصيلي للطلاب.

وقد أكد"الفولي" أن البرنامج العلاجي يمثل أحد المحاور الأساسية للارتقاء بالعملية التعليمية، مشددًا على ضرورة الاستفادة القصوى من فترة التنفيذ، والتركيز على تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب، مع المتابعة المستمرة لمستويات الطلاب وقياس مدى تحسنهم لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ الخطة العلاجية وفق التعليمات المنظمة، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، واستمرار المتابعة الميدانية وتقييم الأداء بصورة دورية لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية الاهتمام بتنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلاب، وتعزيز قدراتهم في القراءة والكتابة والتعبير، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه عملية التعلم في مختلف المواد الدراسية، مؤكدًا ضرورة توظيف استراتيجيات تدريس فعالة تسهم في تحسين نواتج التعلم ورفع المستوى الأكاديمي للطلاب