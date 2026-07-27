نتيجة الثانوية العامة 2026..اعتماد النتيجة خلال 48 ساعة والكنترولات تنهي المراجعة النهائية

تقترب نتيجة الثانوية العامة 2026 من الظهور رسميًا، بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جميع أعمال تصحيح أوراق الامتحانات، فيما تواصل الكنترولات تنفيذ المراجعات النهائية ورصد الدرجات تمهيدًا لاعتماد النتيجة خلال الساعات المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة أن جميع مراحل التصحيح اكتملت، ولم يتبق سوى الانتهاء من الإجراءات النهائية الخاصة بمراجعة البيانات والدرجات، تمهيدًا لعرض النتيجة على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميًا، قبل إعلانها للطلاب وأولياء الأمور.

انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026

انتهت الكنترولات من تصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة 2026، لتبدأ مرحلة التجميع النهائي للدرجات ومراجعة النتائج بدقة. وتشمل هذه المرحلة التأكد من صحة رصد درجات كل طالب في جميع المواد الدراسية، إلى جانب مراجعة بيانات الطلاب وأرقام الجلوس، لضمان خلو النتيجة من أي أخطاء قبل إعلانها رسميًا.

وتعد مرحلة المراجعة النهائية من أهم الخطوات التي تسبق إعلان النتيجة، حيث يتم التدقيق في البيانات الخاصة بكل طالب، ومطابقة كراسات الإجابة مع النماذج المعتمدة، لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة.

مراجعة الدرجات وتطبيق درجات الرأفة

تشهد الكنترولات خلال الفترة الحالية مراجعة دقيقة لدرجات الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد (البابل شيت)، مع التأكد من احتساب الدرجات بصورة صحيحة وفق قواعد التصحيح المعتمدة.

كما يتم تطبيق درجات الرأفة للحالات المستحقة وفق الضوابط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مع مراجعة أي حالات تستدعي إعادة التدقيق قبل اعتماد النتيجة بشكل نهائي.

فحص حالات الغش والطلاب المتغيبين

ضمن الإجراءات النهائية لإعداد نتيجة الثانوية العامة 2026، تراجع الوزارة أيضًا محاضر الغش والحالات التي تم ضبطها داخل لجان الامتحانات، سواء باستخدام الهواتف المحمولة أو أي وسائل مخالفة، تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة وفق اللوائح المنظمة.

كما يتم حصر الطلاب المتغيبين عن أداء الامتحانات، والتأكد من تسجيل موقفهم بشكل صحيح داخل قواعد البيانات، حتى تخرج النتيجة النهائية بصورة دقيقة وشاملة.

إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

بالتزامن مع الانتهاء من مراجعة النتائج، تعمل الكنترولات على إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 على مستوى الجمهورية، من خلال ترتيب الطلاب وفقًا لمجاميعهم في الشعب المختلفة، مع مراجعة بيانات الأوائل ودرجاتهم أكثر من مرة قبل اعتمادها رسميًا.

وتحرص الوزارة على مراجعة قائمة الأوائل بدقة لضمان صحة البيانات قبل إعلانها، باعتبارها من أهم المراحل التي تسبق اعتماد النتيجة النهائية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

تشير المعلومات المتداولة إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2026 أصبحت جاهزة تقريبًا للاعتماد، ومن المتوقع إعلانها خلال 48 ساعة، عقب انتهاء جميع أعمال المراجعة والرصد والتدقيق.

ورغم ذلك، يبقى الموعد الرسمي لاعتماد النتيجة وإعلانها من اختصاص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للوزارة والمتحدث الرسمي فور تحديده.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتمادها رسميًا من خلال الدخول إلى الموقع المخصص لإعلان النتائج، ثم إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل:

اسم الطالب.

رقم الجلوس.

البريد الإلكتروني.

المحافظة.

الشعبة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي).

نظام الدراسة (حديث أو قديم).

وبعد استكمال البيانات، سيتمكن الطالب من الاطلاع على النتيجة فور إعلانها رسميًا، متضمنة الدرجات والتقديرات في جميع المواد.

استعدادات مكثفة قبل إعلان النتيجة

تواصل فرق العمل داخل الكنترولات أداء مهامها على مدار الساعة، لضمان الانتهاء من جميع مراحل إعداد نتيجة الثانوية العامة 2026 وفق أعلى درجات الدقة. وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن الهدف الأساسي من هذه المراجعات هو ضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، قبل اعتماد النتيجة وإتاحتها رسميًا لجميع الطلاب في مختلف المحافظات.