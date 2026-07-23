نتيجة الثانوية العامة 2026..التعليم تنفي انتهاء التصحيح أو تحديد موعد إعلان النتيجة

وزارة التربية والتعليم: لا صحة لما يتم تداوله بشأن مؤشرات النتيجة أو قائمة الأوائل.. والإعلان الرسمي سيكون في الوقت المناسب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2026، سواء فيما يتعلق بانتهاء أعمال التصحيح، أو تحديد موعد إعلان النتيجة، أو الكشف عن مؤشرات النجاح وأسماء أوائل الثانوية العامة، مشددة على أن جميع هذه المعلومات لا تستند إلى أي بيانات رسمية.

وجاء هذا التوضيح بعد انتشار العديد من المنشورات التي زعمت انتهاء أعمال التصحيح داخل الكنترولات وتحديد موعد ظهور النتيجة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إصدار بيان رسمي لحسم الجدل وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

التعليم تنفي انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026

أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن انتهاء التصحيح أو تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 لا يعدو كونه اجتهادات شخصية لا أساس لها من الصحة.

وأشار إلى أن الوزارة لم تعلن حتى الآن أي تفاصيل رسمية تتعلق بنسبة الإنجاز في أعمال التصحيح أو موعد اعتماد النتيجة، مؤكدًا أن الإعلان عن جميع المستجدات سيتم عبر القنوات الرسمية للوزارة فور الانتهاء من الإجراءات المقررة.

وشدد المتحدث الرسمي على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة التي يتم تداولها عبر صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي.

تحذير من صفحات النصب والاحتيال

وجهت وزارة التربية والتعليم تحذيرًا للطلاب وأولياء الأمور من التعامل مع الصفحات أو المجموعات التي تدعي قدرتها على تعديل الدرجات أو تغيير نتائج الطلاب مقابل مبالغ مالية.

وأكدت الوزارة أن هذه الصفحات تستغل حالة الترقب التي يعيشها الطلاب مع اقتراب إعلان النتيجة، بهدف الاحتيال والتربح غير المشروع، مشيرة إلى أن نتائج الثانوية العامة تخضع لإجراءات دقيقة ومؤمنة، ولا يمكن لأي جهة أو شخص التدخل فيها.

ودعت الوزارة الجميع إلى الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الإعلانات المضللة.

حقيقة إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

كما نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد بشأن انتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026، مؤكدة أنها لم تصدر أي تصريحات رسمية بهذا الشأن حتى الآن.

وأوضحت أن إعداد قائمة الأوائل لن يبدأ إلا بعد الانتهاء الكامل من تصحيح جميع المواد الدراسية، والانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات، لضمان تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية.

وأضافت الوزارة أن القائمة النهائية سيتم اعتمادها بالتزامن مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة، ولن يتم الإعلان عن أي أسماء أو مجاميع قبل الانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية.

كيف يتم اختيار أوائل الثانوية العامة؟

بحسب مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، يتم اختيار أوائل الثانوية العامة من بين الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في الشعب الثلاث: علمي علوم، وعلمي رياضة، والأدبي، إلى جانب أوائل مدارس المتفوقين STEM، وطلاب الدمج، والمكفوفين.

وأوضح المصدر أن لجنة متخصصة تقوم بمراجعة أوراق الطلاب المرشحين أكثر من مرة، بالتنسيق مع مستشاري المواد المختلفة، للتأكد من صحة النتائج قبل إعداد القائمة النهائية واعتمادها رسميًا.

كما تراعي الوزارة تمثيل مختلف المحافظات وأنواع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة، مع التأكد من استيفاء الطلاب لجميع شروط التفوق، والتي تتضمن الانتظام في الدراسة وعدم الرسوب في الصفين الأول أو الثاني الثانوي، حيث لا تشمل قائمة الأوائل طلاب المنازل.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

رغم تزايد التساؤلات حول موعد نتيجة الثانوية العامة 2026، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها لم تحدد حتى الآن موعدًا رسميًا لإعلان النتيجة، وأن أي مواعيد يتم تداولها عبر الإنترنت غير صحيحة.

وأوضحت الوزارة أن النتيجة سيتم إعلانها بعد الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات واعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم، على أن يتم نشر بيان رسمي يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بنسبة النجاح وأسماء أوائل الثانوية العامة في مختلف الشعب.

وتواصل الوزارة مناشدة الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الأخبار عبر المصادر الرسمية فقط، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تتكرر سنويًا مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة، حفاظًا على استقرار الطلاب ومنع إثارة البلبلة خلال هذه المرحلة المهمة.