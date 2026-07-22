محافظ بني سويف يتابع حل المشاكل الخاصة بمناطق (44) و(104) ووحدات الابواء

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ الإجراءات الخاصة ببعض الملاحظات الواردة بمناطق اسكان (44) عمارة، و(104) عمارة، ووحدات الإيواء الأولى بالرعاية بمنطقة بياض العرب، والتي سبق رصدها خلال جولة ميدانية أجراها المحافظ استجابةً لشكاوى عدد من المواطنين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الحلول التي تم التوافق عليها من خلال التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة، بما يعظم الاستفادة من مشروعات الدولة ويحقق صالح المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ ما تم اتخاذه من إجراءات فنية وإدارية، وما تم تنفيذه من تكليفات وجه بها خلال الجولة الميدانية، إلى جانب نتائج أعمال الفحص والمعاينات التي أجرتها الجهات المختصة، وموقف تنفيذ الحلول والإجراءات التي تم الاتفاق عليها، موجهًا باستمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، وسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية وفق برامج زمنية محددة، بما يضمن الانتهاء من تنفيذ الحلول المتفق عليها في أسرع وقت.

كما وجه المحافظ باستكمال حصر جميع الملاحظات الخاصة بوحدات الإيواء الأولى بالرعاية بمنطقة بياض العرب، وموقف وحدات الإسكان بمنطقة بني سليمان، وإعداد تصور متكامل يتضمن الإجراءات التنفيذية وآليات المتابعة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، كلف المحافظ إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بإعداد ملف متكامل بشأن وحدات الإسكان الاجتماعي ووحدات الإيواء الأولى بالرعاية، يتضمن الموقف التنفيذي والإجراءات والتنسيقات التي تمت بين جميع الجهات ذات الصلة، بما يضمن المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وسرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، والتنسيق بشأن أي موضوعات تتطلب تدخلًا من الجهات المختصة.

حضر الاجتماع السيد بلال حبش نائب المحافظ، والسيد كامل علي غطاس السكرتير العام، والمهندس محمد سعيد وكيل وزارة الإسكان، السيد محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أشرف حماد مدير إدارة المتابعة، والمهندسة هبة المنشاوي مدير منطقة تعمير بني سويف، والسيد أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، شيرين حسين مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة.