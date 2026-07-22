شيماء سيف تدافع عن محمد حماقي بعد أزمة «جدة حبيبتي»: ليه نهاجم الفنان المصري؟

دافعت الفنانة شيماء سيف عن المطرب محمد حماقي بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب غنائه لمدينة جدة خلال إحدى حفلاته، مؤكدة أن مجاملة الفنان للدول العربية التي تستضيفه أمر طبيعي، ولا يستدعي الهجوم أو التشكيك في وطنيته.

شيماء سيف: لماذا يتعرض الفنان المصري للهجوم عند مجاملة دولة عربية؟

عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أعربت شيماء سيف عن استيائها من الانتقادات التي يتعرض لها الفنانون المصريون عند توجيه كلمات الإشادة أو المجاملة لأي دولة عربية خلال حفلاتهم.

وقالت: "ليه أي فنان مصري لما يسافر بلد عربي ويتكلم عنها أو يجاملها يتعرض لهجوم؟ اشمعنى حسين الجسمي بيغني لمصر ومحدش بيهاجمه في بلده؟ وكمان نانسي عجرم غنت لمصر، واللبنانيين بيغنوا معاها، وإحنا كمان بنحب كل الدول العربية."

تعليقها على أغنية محمد حماقي عن جدة

وتطرقت شيماء سيف إلى الجدل الذي أثاره محمد حماقي بعد غنائه عبارة: "جدة حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة"، مؤكدة أن ما حدث لا يتجاوز كونه مجاملة للجمهور السعودي.

وأضافت: "لما محمد حماقي غنى لجدة، كان بيرد على المحبة والترحاب اللي شافه هناك. ده مجرد تعبير عن الامتنان، ومش معنى إنه سجل الأغنية باسمهم أو تخلى عن انتمائه لمصر."

شيماء سيف: حب السعودية لا ينتقص من الانتماء لمصر

وأكدت الفنانة أن حب أي دولة عربية أو التعبير عن التقدير لشعبها لا يتعارض مع الانتماء للوطن، داعية إلى وقف الهجوم على الفنانين بسبب تصريحاتهم.

وقالت: "مش معنى إن أي فنان يقول أنا بحب السعودية أو أنا ابن السعودية، يبقى باع جواز سفره المصري. مصر طول عمرها بتحب كل الشعوب العربية، وبنحب السعودية والكويت ولبنان والعراق وكل الدول العربية."

دعوة لإنهاء الهجوم على الفنانين

واختتمت شيماء سيف حديثها بالتأكيد على أهمية استقبال المحبة بالمثل، مشيرة إلى أن الفنان يجب ألا يشعر بالخوف من ردود الفعل عند التعبير عن تقديره لأي دولة عربية.

وأضافت: "خلونا نقابل الناس بالترحاب زي ما بيقابلونا بكل حب، وبلاش نوصل الفنان إنه يخاف من أي كلمة يقولها، لأن مصر كانت وستظل بلدًا محبًا للجميع."