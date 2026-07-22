عمر خيرت يكشف تفاصيل حياته الشخصية: تزوجت 5 مرات

كشف الموسيقار عمر خيرت عن جوانب من حياته الشخصية، مؤكدًا أنه تزوج خمس مرات، وأن أطول علاقة زوجية استمرت لمدة أربع سنوات، كما تحدث عن أبنائه وأحفاده، والصعوبات التي فرضها ارتباطه بالفن على حياته الأسرية.

عمر خيرت: تزوجت 5 مرات بحثًا عن الاستقرار الأسري

خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks، أوضح عمر خيرت أنه خاض خمس تجارب زواج، معتبرًا أن جميعها كانت محاولات لتحقيق الاستقرار وتكوين أسرة.

وقال: "اتجوزت 5 مرات، وكانت كلها محاولات لإحياء فكرة إن يكون عندك أسرة وزوجة تعيش معاها. أنجبت من زوجتين فقط، بينما لم أرزق بأبناء من الثلاث زيجات الأخرى، وأطول فترة استمرت فيها أي زيجة كانت أربع سنوات."

عمر خيرت: لدي أبناء و4 أحفاد والفن أثر على حياتي الاجتماعية

وتحدث الموسيقار الكبير عن تأثير مسيرته الفنية على حياته الأسرية، مؤكدًا أن الفن استحوذ على جزء كبير من وقته، ما انعكس على وجوده مع أسرته.

وأضاف: "الفن أخد مني كل حاجة، وحتى حياتي الاجتماعية. عندي أبناء و4 أحفاد والحمد لله، لكن طبيعة عملي كانت تمنعني من التواجد معهم بشكل دائم، ورغم ذلك كنت حريصًا على متابعتهم والاهتمام بهم، وكنت أحبهم جدًا."

عمر خيرت يتحدث عن طفولته وعلاقته بالموسيقى

وخلال اللقاء، استعاد عمر خيرت ذكريات طفولته، مؤكدًا أنه نشأ في أسرة كبيرة وسط خمسة أشقاء، واصفًا تلك المرحلة بأنها من أسعد فترات حياته.

كما شدد على أن الموسيقى تمثل جزءًا أساسيًا من حياته، قائلًا إنها بالنسبة له لا تقل أهمية عن الماء والطعام، ولا يستطيع تخيل الحياة من دونها.