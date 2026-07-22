هل الكذب في المزاح حرام؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم الكذب على سبيل المزاح، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية حرمت الكذب حتى وإن كان بغرض إضحاك الآخرين أو الترفيه، مشددة على أن المزاح المشروع هو ما خلا من الكذب والسخرية والإساءة.

دار الإفتاء: الكذب في المزاح لا يجوز شرعًا

أكدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الكذب أثناء المزاح مع الأصدقاء أو الآخرين محرم شرعًا، موضحة أن الدعابة التي تتضمن معلومات غير صحيحة أو اختلاق مواقف لإضحاك الناس تدخل في دائرة المحرمات.

وأشارت إلى أن الإسلام دعا إلى التحلي بالصدق في جميع الأقوال والأفعال، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾.

أدلة من السنة على تحريم الكذب لإضحاك الناس

استشهدت دار الإفتاء بعدد من الأحاديث النبوية التي تحذر من الكذب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم:

"كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب."

كما استشهدت بحديث آخر يؤكد خطورة الكذب بقصد المزاح، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له."

ما هو المزاح المشروع في الإسلام؟

أوضحت دار الإفتاء أن المزاح في الإسلام جائز ومشروع، بشرط أن يخلو من الكذب أو السخرية أو الإضرار بالآخرين.

وأضافت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أهله وأصحابه، لكنه لا يقول إلا حقًا، وهو ما يبين أن الدعابة لا تتعارض مع الأخلاق الإسلامية إذا التزمت الصدق والاحترام.

الإفتاء: الكذب من صفات المنافقين

وأكدت لجنة الفتوى أن الكذب من الصفات التي حذر منها الإسلام، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:

"أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا... وإذا حدث كذب."

وشددت على أن الصدق من أعظم الأخلاق التي تقود إلى البر والجنة، بينما يؤدي الكذب إلى الفجور ويجر صاحبه إلى النار، داعية المسلمين إلى عدم التهاون في هذه السلوكيات حتى وإن جاءت في إطار المزاح.