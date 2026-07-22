احتفالية مجتمعية لدعم وتمكين ذوي الهمم ببنى سويف وقافلة طبية ومعرض خيري

تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، نظمت إدارة شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة احتفالية بمقر جمعية النور والأمل بشرق النيل بمدينة بني سويف، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار خطة المحافظة لدعم وتمكين ذوي الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، وتوفير مختلف أوجه الرعاية والخدمات لهم.

جاء ذلك بحضور محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، نائبًا عن المحافظ، سيد سعد مدير إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، ماجدة القماش رئيس مجلس إدارة جمعية النور والأمل، والأستاذ وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، إلى جانب عدد من ممثلي مديريات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وجمعية صُنّاع الحياة، وكلية الطب بجامعة النهضة.

وتضمنت الاحتفالية برنامجًا متنوعًا من الفعاليات، بدأ بعروض فنية قدمها طلاب مدرسة النور للمكفوفين، شملت أغاني وطنية وأناشيد دينية وفقرات ترفيهية واسكتشات مسرحية، عكست ما يمتلكه الطلاب من مواهب وإبداعات وقدرات متميزة، وسط إشادة واسعة من الحضور، كما شهدت الفعالية توزيع عدد من المساعدات العينية والغذائية على المستفيدين.

كما تم تنظيم قافلة طبية مجانية لخدمة ذوي الهمم بالتعاون مع كلية الطب بجامعة النهضة، وضمت عددًا من التخصصات الطبية، منها الأطفال والرمد والأسنان والعظام، إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية تحت مظلة المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض السارية، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية والعلاج بالمجان للمستفيدين.

وشهدت الاحتفالية أيضًا تنظيم معرض خيري للملابس بالتعاون مع جمعية صُنّاع الحياة، ضم مجموعة متنوعة من الملابس لمختلف الأعمار والفئات، وتم توزيعها مجانًا على المستفيدين من ذوي الهمم، في إطار جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

وأكد الأستاذ سيد سعد مدير إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة أن هذه الفعالية تأتي تنفيذًا لخطة العمل التي عرضتها الإدارة على المحافظ خلال شهر أبريل الماضي، والتي تستهدف التوسع في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية الموجهة لذوي الهمم، من خلال الشراكة مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توفير المزيد من الخدمات والرعاية والدعم لهم، ويعزز فرص دمجهم وتمكينهم في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بهذا الملف، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين جودة الحياة، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يضمن حياة كريمة لهذه الفئة المهمة من أبناء الوطن.

وفي ختام الاحتفالية، وجّه المشاركون من ذوي الهمم رسالة تقدير للقيادة السياسية، أعربوا خلالها عن اعتزازهم بما توليه الدولة المصرية من اهتمام متواصل بملف الإعاقة، وما يتم تنفيذه من جهود وبرامج ومبادرات تستهدف تعزيز حقوقهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.