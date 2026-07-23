سعر الذهب اليوم الخميس 23 يوليو 2026 ..عيار 21 يسجل 6015 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر تستقر عقب انخفاض بنحو 10 جنيهات.. وترقب عالمي لتأثير قرارات الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الخميس 23 يوليو 2026، حالة من الاستقرار داخل محال الصاغة، وذلك بعد تراجع محدود خلال التعاملات الصباحية بلغ متوسطه نحو 10 جنيهات لمختلف الأعيرة، بالتزامن مع احتفالات البلاد بذكرى ثورة 23 يوليو. ويواصل سوق الذهب المحلي تحركاته في ظل متابعة المستثمرين والمتعاملين للتطورات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها قرارات السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية حتى وقت إعداد هذا التقرير على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6874 جنيهًا للجرام.

6874 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21: 6015 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

6015 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية. سعر الذهب عيار 18: 5155 جنيهًا للجرام.

5155 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: 48120 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة تراجع محدودة، أعقبت الارتفاعات التي سجلها الذهب خلال تعاملات أمس الأربعاء، والتي دفعت سعر عيار 21 إلى الاقتراب من مستوى 6 آلاف جنيه.

تراجع محدود بعد موجة صعود

جاء استقرار أسعار الذهب اليوم بعد مكاسب حققها المعدن النفيس على مدار جلستين متتاليتين، حيث شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا مدعومًا بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

ويرى متابعون للسوق أن الانخفاض الصباحي المحدود لا يمثل تغييرًا في الاتجاه العام للأسعار، وإنما يأتي في إطار التحركات الطبيعية التي يشهدها سوق الذهب نتيجة تغيرات العرض والطلب، إلى جانب ارتباط السوق المحلية بالتطورات العالمية وسعر صرف الدولار.

التوترات العالمية تواصل الضغط على الأسواق

لا تزال التطورات الجيوسياسية، وفي مقدمتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب عالميًا، ويترقب المستثمرون انعكاسات استمرار التصعيد على أسعار الطاقة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 85 دولارًا للبرميل، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وتؤثر هذه المتغيرات بشكل مباشر على توجهات المستثمرين، إذ يتجه كثيرون إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، الأمر الذي ينعكس على حركة الأسعار في الأسواق العالمية والمحلية.

قرار الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على الذهب

وفي سياق متصل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير عند مستوى 3.5%، في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش. ويعكس القرار استمرار نهج التشدد النقدي في مواجهة الضغوط التضخمية، مع الإبقاء على مراقبة تطورات الاقتصاد الأمريكي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

ويستهدف الفيدرالي الأمريكي خفض معدل التضخم إلى نحو 2%، وهو الهدف الذي تسعى إليه السلطات النقدية عبر الحفاظ على سياسة نقدية متوازنة تضمن استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع محللون أن تظل أسعار الذهب عرضة للتذبذب خلال الأيام المقبلة، مع استمرار متابعة الأسواق لقرارات البنوك المركزية الكبرى، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية وأسعار النفط العالمية. كما ستظل حركة الذهب في السوق المصرية مرتبطة بالتغيرات في الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، وهو ما قد يؤدي إلى تسجيل تحركات جديدة صعودًا أو هبوطًا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ويُنصح الراغبون في شراء الذهب أو الاستثمار فيه بمتابعة تحديثات الأسعار بشكل مستمر، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها السوق، والتي قد تؤثر على أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب بصورة يومية.