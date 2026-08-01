سكرتير عام بنى سويف يتفقد سير ومنظومة العمل بالمركز التكنولوجى

تفقد السكرتير العام الأستاذ كامل على غطّاس، اليوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، في ضوء تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،بالمتابعة الميدانية المستمرة لملفات الخدمات الجماهيرية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

جاء ذلك في حضور محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، فواز محمد رجب، ناصر غانم نائبي رئيس المدينة، شيماء سعيد سكرتير الوحدة المحلية ومسؤولى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.

واطمأن السكرتير العام على انتظام سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح،كما تم التحقق من مستوى ومنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، واطلع على معدلات إنجاز المعاملات اليومية المتعلقة برخص البناء، وتراخيص المحلات، وغيرها من الخدمات الجماهيرية.

كما حرص السكرتير العام خلال الجولة على الاستماع لعدد من المواطنين المتواجدين بالمركز، للوقوف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة، ووجه بسرعة فحص الشكاوى والملاحظات التي تقدموا بها ووضع حلول عاجلة لها وفقاً للقانون، مشدداً على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لكل الخدمة، وتبسيط الإجراءات لمنع التكدس، مع التأكيد على حسن معاملة المواطنين وتقديم الدعم الفني اللازم ،خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

وفى سياق أخر، كما عقد السيد كامل على غطاس السكرتير العام، اجتماعاً تحضيرياً ، بحضور مسؤولى الأملاك، والجهات المعنية من الوحدات المحلية والقطاعات والمديريات وجهات الولاية،وذلك في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف وخطة المحافظة بشأن الإعداد والتجهيز للموجة الـ 30 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضى الزراعية،والتى يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراض الدولة.

ناقش الاجتماع، الإجراءات المطلوبة لبدء الموجة الجديدة من حملات الإزالة،والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر (أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)،تبدأ بالمرحلة الأولى في الفترة من 8 أغسطس الجاري حتى 2 أكتوبر المُقبل ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 10أكتوبر إلى 6 نوفمبر، وتختتم بالمرحلة الثالثة المزمع تنفيذها في المدة من 14 نوفمبر إلى 31 ديسمبر2026.

وتم الاتفاق على إنهاء التنسيقات اللازمة بين الجهات المعنية لمناقشة الحالات الصادر بشأنها قرارات إزالة والمُستهدف إدراجها ضمن مراحل الموجة،ووضع جدول زمنى لتغطىة مراكز المحافظة، وتوثيق أعمال الإزالة وإرسال تقرير يومي موثق بالحالات المُزالة من حيث الموقع والمساحة والحدود وتبعيتها للجهات.