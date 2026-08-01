سعر الذهب اليوم في مصر يختتم تعاملات السبت على تراجع.. انخفاض جميع الأعيرة وعيار 18 يسجل مفاجأة للمشترين

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات السبت 1 أغسطس 2026، بعدما انخفضت أسعار جميع الأعيرة داخل سوق الصاغة بنحو 15 جنيهًا في المتوسط مقارنة بآخر تحديث للأسعار، في ظل استمرار توقف التداولات بالبورصة العالمية بسبب عطلة نهاية الأسبوع، لتصبح السوق المحلية العامل الرئيسي في تحديد حركة الأسعار.

ويواصل الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات الذهبية، مع استمرار تغير الأسعار وفقًا لحركة العرض والطلب داخل السوق المصرية.

سعر الذهب اليوم في مصر.. تراجع لجميع الأعيرة

سجلت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم انخفاضًا شمل مختلف الأعيرة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

سعر البيع: 6783 جنيهًا .

. سعر الشراء: 6726 جنيهًا.

ويظل عيار 24 الخيار المفضل للراغبين في الاستثمار، نظرًا لارتفاع نسبة نقائه مقارنة بباقي الأعيرة.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية:

سعر البيع: 5935 جنيهًا .

. سعر الشراء: 5885 جنيهًا.

ويعد هذا العيار الأكثر طلبًا في محافظات الجمهورية، خاصة في شراء الشبكة والمشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18

سجل عيار 18، الذي يحظى بإقبال كبير بين الشباب، خاصة في المدن الكبرى:

سعر البيع: 5087 جنيهًا .

. سعر الشراء: 5044 جنيهًا.

وجاء هذا التراجع ليمنح الراغبين في الشراء فرصة أفضل مقارنة بمستويات الأسعار المسجلة خلال الأيام الماضية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالتزامن مع تراجع أسعار الأعيرة المختلفة، ليسجل:

47480 جنيهًا للبيع .

. 47080 جنيهًا للشراء.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أبرز أدوات الادخار والاستثمار التي يفضلها كثير من المواطنين.

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

يرجع تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية إلى استمرار توقف التداولات في البورصة العالمية بسبب الإجازة الأسبوعية، وهو ما يجعل حركة العرض والطلب داخل السوق المصرية العامل الأساسي في تحديد الأسعار، إلى جانب تعاملات التجار وحجم الإقبال على الشراء والبيع.

كما تتأثر أسعار الذهب محليًا بعدة عوامل أخرى، من بينها سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ومستويات الطلب، والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية عند استئناف التداول.

مصنعية الذهب.. تكلفة إضافية تختلف من محل لآخر

لا تشمل الأسعار المعلنة قيمة المصنعية، إذ تختلف من متجر إلى آخر وفقًا لنوع المشغولات الذهبية، ووزنها، والشركة المنتجة، والمنطقة الجغرافية.

وتكون مصنعية المشغولات الذهبية أعلى من مصنعية السبائك والجنيهات الذهبية، لذلك يفضل العديد من المستثمرين شراء السبائك باعتبارها الأقل تكلفة عند الشراء والأقرب إلى سعر الذهب الخام.

وينصح خبراء سوق الذهب بمقارنة قيمة المصنعية بين أكثر من محل قبل اتخاذ قرار الشراء، لأنها تؤثر بشكل مباشر في التكلفة النهائية، كما أن جزءًا كبيرًا منها لا يُسترد عند إعادة بيع المشغولات الذهبية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يترقب المتعاملون في سوق الذهب عودة التداولات العالمية خلال الأسبوع الجديد، لمعرفة اتجاه الأسعار، خاصة أن أي تحركات في الأسواق الدولية تنعكس سريعًا على السوق المحلية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

ويرى متابعون أن أسعار الذهب ستظل مرتبطة خلال الفترة المقبلة بحركة الأوقية عالميًا، إلى جانب تطورات العرض والطلب داخل السوق المصرية، وهو ما يجعل متابعة التحديثات اليومية أمرًا ضروريًا للراغبين في الشراء أو الاستثمار.