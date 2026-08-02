بالأرقام.. حصاد عامين من الانجازات للخدمات العلاجية و الوقائية بمحافظة سوهاج

9 مستشفيات تشهد تطويراً شاملاً

طفرة غير مسبوقة في القطاع الصحي بالمحافظة.. ودعم القيادة السياسية وضع سوهاج على خريطة التطوير الصحي الشامل.

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن طفرة حدثت فى المحافظة خلال عامين ، حيث شهد القطاع الصحي بسوهاج فترة استثنائية من حيث حجم الخدمات العلاجية، وتطوير المستشفيات، وتوسع الأقسام المتخصصة، ورفع كفاءة البنية التحتية الطبية.

و أكدت مديرية الصحة بسوهاج إن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج، وهو ما انعكس في مشروعات التطوير الجارية بـ9 مستشفيات، تم تشغيل 3 منها بشكل كامل وهي: طهطا العام – جهينة المركزي – ساقلتة المركزي، إلى جانب تشغيل جزئي لـ طما المركزي بإجمالي 17 عيادة خارجية، والتشغيل الجزئي لـ دار السلام المركزي بعد توقف دام 11 عاماً، ليشمل أقسام الاستقبال والطوارئ و11 عيادة تخصصية والأشعة والمعمل والصيدلية.

كما أنه شهد تشغيل أقسام لأول مرة في تاريخ القطاع الصحي بسوهاج

أبرزها قسم القسطرة القلبية بمستشفى طهطا العام، والذي أسهم في دعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

إلى جانب وحدة الحروق والجراحات التجميلية التي تُعد الأولى من نوعها في صعيد مصر.

فضلاً عن التوسع في أقسام الرعاية المركزة لتصبح أضعاف ما كانت عليه حيث أنه تم زيادة عدد أسرة العنايات بالمحافظة من ٨٧ سرير عناية الى ٢٤٧ سرير عناية.

و كذلك التوسع فى الحضانات من ١١٨ حضانة إلى ١٨٠ حضانة .

و افتتاح وحدات مناظير الجهاز الهضمى بمستشفيات حميات سوهاج و طهطا و ساقلتة.

و كذلك افتتاح اول قسم متخصص لعلاج الأطفال بمستشفي حميات سوهاج ليكون أول قسم من نوعه بالمستشفيات النوعية ، الي جانب تطوير و تشغيل المركز الطبي العلاجي بشطورة.

كما تم افتتاح وحدة التصلب المتعدد (M.S) و تدشين وحدة علاج الجلطات و السكتة الدماغية بمستشفى سوهاج العام و كذلك وحدات السكتة الدماغية بطهطا و جهينة و ساقلتة ليصل إجمالى أسرة السكتة الدماغية بسوهاج ل ٢٥ سرير يقدمون الخدمة على مدار الساعة.

، و تدشين وحدات الشبكية بمستشفيي رمد سوهاج و رمد طهطا .

كذلك افتتاح عدد ٨ عيادات تغذية بالمستشفيات العامة و المركزية على مستوى المحافظة.

كذلك افتتاح اول قسم لجراحة الاطفال بمستشفى ساقلتة النموذجى.

كما أكدت مديرية الصحة أنه تم دعم المستشفيات بأحدث أجهزة الأشعة التشخيصية، المعامل، المناظير، غرف العمليات، وأجهزة العلاج الطبيعي؛ بما يعزز تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.

و من خلال المبادرات الرئاسية تم فحص أكثر من 2 مليون و 194 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية خلال عام 2025 بمختلف مراكز المحافظة.

تم استلام عدد ٨٧ منشاه حياه كريمه وتم تشغيل ٨٧ وحده صحبه وجارى تشغيل وحدتين

تم الانتهاء من رفع كفاءه عدد ٤٤ منشاه صحيه

تم اعتماد عدد ٩ منشات من هيئه الرقابه والاعتماد جهار وتمت الزياره لعدد ٦ منشات اخرى وفى انتظار نتيجه الزياره.

و القادم افضل حيث أنه فى خلال فترة قصيرة و لاول مرة فى مستشفيات الطب العلاجى بصعيد مصر سيتم افتتاح وحدة جراحة القلب و الصدر بمستشفى طهطا العام لتصبح أول وحدة من نوعها .

و جارى أيضا افتتاح اول قسم متخصص فى جراحات الأورام بمستشفى ساقلتة النموذجى.

و فى قطاع الرعاية الأولية الذى شهد تطورا شاملا بالمحافظة

وفي الختام تشيد مديرية الصحة بالفرق الطبية والفنية والإدارية العاملة بالمستشفيات و الإدارات التابعة لها مؤكدًا إن ما تحقق من إنجازات هو نتاج عمل جماعي وتضحيات مستمرة من الكوادر الطبية التي تعمل ليلاً ونهاراً لخدمة المرضى، وكل الشكر والتقدير لهم على وفائهم وإخلاصهم ودعمهم لمسيرة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة