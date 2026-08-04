بعد زيادة أسعار الكهرباء.. التموين تشدد الرقابة على أسعار الخبز السياحي والفينو

التموين تكثف الحملات على المخابز بعد تحريك أسعار الكهرباء

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية ومخابز الفينو بجميع المحافظات، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، وذلك لضمان عدم استغلال المواطنين أو فرض أي زيادات غير قانونية على أسعار الخبز، مع التشديد على الالتزام الكامل بالأسعار والأوزان الرسمية المحددة.

ووجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين على مستوى الجمهورية بتنفيذ حملات تفتيش يومية على المخابز، للتأكد من الالتزام بالتوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026، والذي ينظم أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها.

أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية 2026

جددت وزارة التموين التأكيد على أن الأسعار الرسمية للخبز السياحي والفينو لم تشهد أي تعديل رغم زيادة أسعار الكهرباء، موضحة أن جميع المخابز مطالبة بالبيع وفق الأسعار المعتمدة فقط.

وجاءت الأسعار الرسمية كالتالي:

أسعار الخبز السياحي

رغيف 80 جرامًا بسعر 2 جنيه.

رغيف 60 جرامًا بسعر 1.5 جنيه.

رغيف 40 جرامًا بسعر جنيه واحد.

أسعار الخبز الفينو

رغيف 50 جرامًا بسعر 2 جنيه.

رغيف 40 جرامًا بسعر 1.5 جنيه.

رغيف 30 جرامًا بسعر جنيه واحد.

وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار ما زالت سارية، وأنه لا يحق لأي مخبز زيادة السعر أو تقليل وزن الرغيف دون قرار رسمي.

إلزام المخابز بإعلان الأسعار والأوزان

وشددت وزارة التموين على ضرورة إعلان أسعار الخبز وأوزان الأرغفة في مكان واضح داخل جميع المخابز، حتى يتمكن المواطن من التعرف على السعر الرسمي قبل الشراء، مع حظر تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى.

كما أوضحت أن مفتشي التموين سيقومون بمراجعة الالتزام بالإعلان عن الأسعار، إلى جانب فحص الأوزان وجودة الإنتاج، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات تضر بحقوق المستهلك.

عقوبات فورية للمخابز المخالفة

أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخبز يثبت تورطه في رفع أسعار الخبز السياحي أو الفينو بالمخالفة للتسعيرة الرسمية، أو إنتاج أرغفة أقل من الوزن المقرر، أو الامتناع عن إعلان الأسعار.

وأضاف أن الحملات الرقابية ستستمر بصورة يومية في جميع المحافظات، مع تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

كيفية تقديم شكوى ضد المخابز المخالفة

ودعت وزارة التموين المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز، مؤكدة أن البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين.

ويمكن تقديم الشكاوى من خلال:

الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528 .

. الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588.

وأكدت الوزارة أن جميع البلاغات يتم فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

لماذا شددت التموين الرقابة في هذا التوقيت؟

يأتي قرار وزارة التموين بتكثيف الرقابة بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، والتي أعلنتها وزارة الكهرباء بمتوسط زيادة يقترب من 12% على شرائح الاستهلاك المنزلي، مع الإبقاء على سعر الشريحة الأولى دون تغيير، واستمرار الدولة في تقديم دعم كبير لقطاع الكهرباء لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ورغم تلك الزيادة، أكدت وزارة التموين أن أسعار الخبز السياحي والفينو لم تتغير، وأن أي زيادة يتم فرضها خارج الأسعار الرسمية تُعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، مشددة على استمرار الرقابة الميدانية لضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.