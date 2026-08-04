درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026.. انخفاض طفيف وتحسن نسبي في الأجواء بالقاهرة

الأرصاد تعلن انخفاضًا محدودًا في درجات الحرارة على شمال البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، متوقعة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأكدت الهيئة أن الأجواء ستظل حارة ورطبة خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، مع نشاط للرياح في عدد من المناطق، ما يساهم في تلطيف الإحساس بالطقس خاصة بالمناطق المكشوفة.

حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، أن العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى تبلغ 35 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشار إلى أن الوجه البحري يسجل عظمى 34 درجة ومحسوسة 36 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية الغربية 31 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 32 درجة، مع أجواء أقل حرارة مقارنة بباقي أنحاء الجمهورية.

أما شمال الصعيد فتصل العظمى إلى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، في حين تستمر الموجة شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تسجل العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

طقس حار نهارًا ومائل للحرارة ليلًا

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس مائل للحرارة ورطب على معظم أنحاء الجمهورية، مع استمرار تأثير الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

تشهد البلاد عددًا من الظواهر الجوية التي ينبغي الانتباه إليها، أبرزها:

انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى.

شبورة مائية من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث تقارب 20%.

ارتفاع الأمواج على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة لتتراوح بين 1.5 و2 متر.

اضطراب في الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة اليوم في أبرز المحافظات

جاءت درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات والمدن على النحو التالي:

القاهرة: 35 للعظمى و25 للصغرى.

35 للعظمى و25 للصغرى. الإسكندرية: 32 للعظمى و24 للصغرى.

32 للعظمى و24 للصغرى. مطروح: 29 للعظمى و25 للصغرى.

29 للعظمى و25 للصغرى. الإسماعيلية: 36 للعظمى و25 للصغرى.

36 للعظمى و25 للصغرى. شرم الشيخ: 41 للعظمى و29 للصغرى.

41 للعظمى و29 للصغرى. الغردقة: 40 للعظمى و29 للصغرى.

40 للعظمى و29 للصغرى. الفيوم: 36 للعظمى و25 للصغرى.

36 للعظمى و25 للصغرى. المنيا: 38 للعظمى و25 للصغرى.

38 للعظمى و25 للصغرى. سوهاج: 42 للعظمى و27 للصغرى.

42 للعظمى و27 للصغرى. الأقصر: 44 للعظمى و29 للصغرى.

44 للعظمى و29 للصغرى. أسوان: 45 للعظمى و30 للصغرى.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة في محافظات جنوب الصعيد التي تشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية، مع توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية، ومتابعة حالة الملاحة البحرية قبل ممارسة الأنشطة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.