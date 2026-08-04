شعبة المصورين تطالب بعدم تصوير جنازة شقيق محمد هنيدي.. احترامًا لخصوصية الأسرة

بيان رسمي من شعبة المصورين بشأن جنازة شقيق محمد هنيدي

أصدرت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين بيانًا رسميًا دعت فيه جميع المصورين الصحفيين إلى الامتناع عن حضور أو تغطية مراسم تشييع جنازة هشام، الشقيق الأكبر للفنان محمد هنيدي، احترامًا لرغبة الأسرة في الحفاظ على خصوصيتها خلال هذه اللحظات الإنسانية الصعبة.

وأكدت الشعبة أن القرار يأتي استجابة لطلب أسرة الراحل، التي فضّلت أن تُقام مراسم الجنازة بعيدًا عن عدسات الكاميرات، بما يضمن احترام مشاعر أفراد العائلة ويمنحهم المساحة اللازمة لتوديع فقيدهم في أجواء من الهدوء والخصوصية.

شعبة المصورين: احترام الخصوصية يعكس أخلاقيات المهنة

وشددت شعبة المصورين في بيانها على أهمية التزام جميع المصورين بعدم تصوير مراسم الجنازة أو تغطية العزاء، مؤكدة أن احترام خصوصية الأسر في مثل هذه الظروف يمثل أحد المبادئ الأساسية للعمل الصحفي، ويعكس التزام المصورين بأخلاقيات المهنة والمعايير المهنية.

وأضاف البيان أن هشام، شقيق الفنان محمد هنيدي، لا يُعد شخصية عامة، وهو ما يجعل الحفاظ على خصوصية أسرته واجبًا مهنيًا وإنسانيًا، داعية جميع الزملاء إلى التعاون والالتزام بما ورد في البيان.

وفي ختام البيان، وجهت الشعبة الشكر إلى المصورين الصحفيين على تفهمهم للموقف، معربة عن تقديرها لتعاونهم، كما دعت الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

موعد جنازة شقيق محمد هنيدي

ومن المقرر أن تُشيع جنازة هشام، شقيق الفنان محمد هنيدي، صباح اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحًا، من مسجد الرضوان بمنطقة المهندسين، وسط حضور أفراد الأسرة وعدد من المقربين والأصدقاء، في مراسم تقتصر على تشييع الجثمان وفق رغبة العائلة.

محمد هنيدي ينعى شقيقه بكلمات مؤثرة

وكان الفنان محمد هنيدي قد أعلن وفاة شقيقه الأكبر هشام عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، حيث نعى الفقيد بكلمات مؤثرة، طالبًا من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب هنيدي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة أخي الأكبر هشام، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، العزاء يقتصر على صلاة الجنازة".

ولاقت رسالة الفنان تفاعلًا واسعًا من جمهوره وعدد كبير من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والدعاء للراحل، معربين عن تضامنهم الكامل مع الفنان محمد هنيدي وأسرته في هذا المصاب الأليم.

دعم من نجوم الفن لأسرة محمد هنيدي

وشهدت الساعات الماضية حالة من التضامن الكبير داخل الوسط الفني، حيث حرص عدد من الفنانين، إلى جانب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على مساندة الفنان محمد هنيدي وأسرته عقب إعلان الوفاة، وتقديم واجب العزاء والدعم في هذه الظروف الصعبة.

ويأتي بيان شعبة المصورين ليؤكد أهمية الموازنة بين حق التغطية الصحفية واحترام الحياة الخاصة، خاصة في المناسبات الإنسانية التي تتطلب مراعاة مشاعر الأسر، بما يعكس التزام الصحفيين والمصورين بمواثيق الشرف المهنية، ويعزز قيم الاحترام والخصوصية في التعامل مع مثل هذه المواقف.