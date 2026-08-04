موعد تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2026 للمرحلة الأولى.. التفاصيل الكاملة والحد الأدنى

تنسيق الجامعات 2026.. بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى الأربعاء عبر موقع التنسيق الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 اعتبارًا من يوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، في إطار خطة الوزارة لتيسير إجراءات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد المعتمدة أمام طلاب الثانوية العامة.

ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب تسجيل رغباتهم وفقًا للحدود الدنيا المعلنة لكل شعبة، مع إمكانية تعديل الرغبات طوال فترة المرحلة الأولى قبل غلق باب التسجيل، بما يضمن للطلاب اختيار الكليات والمعاهد المناسبة لمجاميعهم ورغباتهم.

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2026

حددت وزارة التعليم العالي يوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 موعدًا رسميًا لبدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى، على أن تتم عملية التسجيل إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي، الذي يعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإدخال الرغبات والالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأكد مكتب التنسيق أن جميع إجراءات القبول تتم إلكترونيًا وفقًا للقواعد المنظمة للتنسيق، دون الحاجة إلى تقديم طلبات ورقية، بما يضمن الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

عدد طلاب المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

تشمل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات هذا العام 94 ألفًا و767 طالبًا وطالبة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالنظام الحديث، موزعين على الشعب العلمية والأدبية، وفقًا للحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الأولى إقبالًا كبيرًا من الطلاب مع بدء فتح باب تسجيل الرغبات، خاصة في ظل اهتمام الأسر المصرية بمتابعة مؤشرات القبول بالكليات المختلفة.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2026

أوضحت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الأولى، والتي جاءت على النحو التالي:

الشعبة العلمية (علوم): 292 درجة بنسبة 91.25% ، بإجمالي 23 ألفًا و154 طالبًا وطالبة .

292 درجة بنسبة ، بإجمالي . الشعبة العلمية (رياضيات): 275.5 درجة بنسبة 86.09% ، بإجمالي 16 ألفًا و46 طالبًا وطالبة .

275.5 درجة بنسبة ، بإجمالي . الشعبة الأدبية: 229 درجة بنسبة 71.56%، بإجمالي 55 ألفًا و567 طالبًا وطالبة.

وتُعد هذه الحدود هي الأساس الذي يحدد الفئات المسموح لها بالتقدم لتسجيل رغبات المرحلة الأولى، على أن يتم إعلان نتيجة الترشيح عقب انتهاء فترة التسجيل ومراجعة الرغبات.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني

يمكن لطلاب المرحلة الأولى تسجيل رغباتهم بسهولة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

مراجعة البيانات الشخصية والتأكد من صحتها.

ترتيب الرغبات وفق قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

حفظ الرغبات وطباعة استمارة التسجيل بعد الانتهاء.

ويستطيع الطالب تعديل رغباته أكثر من مرة خلال فترة فتح باب التسجيل، ويُعتد بآخر تعديل تم حفظه على الموقع قبل انتهاء المدة المحددة.

نصائح مهمة لطلاب المرحلة الأولى

ينصح خبراء التنسيق الطلاب بضرورة كتابة جميع الرغبات المتاحة وعدم الاكتفاء بعدد محدود من الكليات، مع مراعاة ترتيب الرغبات وفق الأولوية الحقيقية للطالب، والاطلاع على مؤشرات القبول دون الاعتماد عليها بشكل نهائي، لأنها تظل توقعات لحين إعلان نتيجة التنسيق الرسمية.

كما يُفضل مراجعة دليل الكليات والمعاهد المعتمدة قبل تسجيل الرغبات، والتأكد من حفظ البيانات وطباعتها بعد الانتهاء من التسجيل، تجنبًا لأي أخطاء قد تؤثر على نتيجة الترشيح.

وتواصل وزارة التعليم العالي تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة للطلاب طوال فترة التنسيق، لضمان سير عملية تسجيل الرغبات بسهولة، وتمكين جميع طلاب المرحلة الأولى من استكمال إجراءات الالتحاق بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2026/2027.