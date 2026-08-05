محمد صلاح يختار طرابزون سبور.. كواليس الصفقة التي هزت أوروبا ورفضت الملايين السعودية

أعلن نادي طرابزون سبور التركي تعاقده رسميًا مع النجم المصري محمد صلاح في صفقة انتقال حر، ليبدأ قائد منتخب مصر تحديًا جديدًا داخل الدوري التركي بعد نهاية رحلته التاريخية مع ليفربول الإنجليزي. وجاء الإعلان ليضع حدًا لشهور طويلة من التكهنات حول مستقبل اللاعب، الذي ارتبط اسمه بعدد من الأندية الأوروبية والسعودية، قبل أن يحسم قراره بالاستمرار في الملاعب الأوروبية.

محمد صلاح يواصل مشواره الأوروبي

شهدت الفترة الماضية حالة من الجدل حول الوجهة المقبلة لمحمد صلاح، خاصة بعد انتهاء عقده مع ليفربول، حيث تلقى اللاعب العديد من العروض المغرية من أندية مختلفة، كان أبرزها من الدوري السعودي، إلى جانب اهتمام عدد من كبار الأندية التركية.

ورغم القيمة المالية الكبيرة للعروض السعودية، فضّل النجم المصري خوض تجربة جديدة في أوروبا، معتبرًا أن المنافسة على أعلى مستوى ما زالت تمثل أولوية في هذه المرحلة من مسيرته الاحترافية.

عروض سعودية ضخمة لم تُغيّر قرار صلاح

حصل محمد صلاح على عروض مالية ضخمة من أندية دوري روشن السعودي، وصلت قيمتها إلى نحو 20 مليون يورو سنويًا، إلا أن اللاعب لم يمنح الجانب المالي الأولوية في قراره النهائي.

وبحسب التقارير، لم يكن صلاح يرفض فكرة اللعب في السعودية بشكل نهائي، لكنه رأى أن الاستمرار داخل القارة الأوروبية سيكون الخيار الأنسب قبل التفكير في أي تجربة أخرى خارجها.

مفاوضات بشكتاش.. البداية التي لم تكتمل

دخل نادي بشكتاش التركي بقوة في سباق التعاقد مع محمد صلاح، وأجرى مفاوضات مكثفة مع وكيل أعماله رامي عباس، كما اقترب الطرفان من التوصل لاتفاق خلال الأسابيع الماضية.

لكن المفاوضات واجهت عدة عقبات، أبرزها تسريب تفاصيل الاتصالات بين النادي واللاعب، إلى جانب تصريحات لمسؤولين في بشكتاش بشأن الصفقة، وهو ما تسبب في حالة من التوتر مع وكيل صلاح الذي تمسك بالحفاظ على سرية المفاوضات.

كما ساهمت الخلافات المتعلقة بالجوانب المالية، بالإضافة إلى تصريحات رئيس النادي حول عمولة وكيل اللاعب، في تعقيد المفاوضات، قبل أن تتوقف بشكل نهائي.

طرابزون سبور يستغل الفرصة ويحسم الصفقة

استفاد نادي طرابزون سبور من تعثر مفاوضات بشكتاش، ونجح في التحرك سريعًا لإنهاء الاتفاق مع محمد صلاح.

وأظهرت إدارة النادي التزامًا كاملاً بسرية المفاوضات، كما عملت على توفير التمويل اللازم لتلبية المطالب المالية الخاصة باللاعب، ليتم التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال قائد منتخب مصر إلى صفوف الفريق.

وتشير التقارير إلى أن العقد يتضمن راتبًا سنويًا يقدر بنحو 17 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة توقيع، وحقوق تسويقية تشمل الصور ونسبة من مبيعات القمصان.

لماذا اختار محمد صلاح طرابزون سبور؟

جاء اختيار طرابزون سبور نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها رغبة اللاعب في مواصلة المنافسة داخل أوروبا، إضافة إلى المشروع الرياضي الذي قدمه النادي، والالتزام الكبير من الإدارة بإنجاز الصفقة بعيدًا عن الضغوط الإعلامية.

كما لعبت سرعة إنهاء المفاوضات وتوفير جميع الضمانات المطلوبة دورًا مهمًا في حسم الاتفاق لصالح النادي التركي.

ردود فعل متباينة بعد انتقال محمد صلاح

أثار انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية، حيث رحب كثيرون باستمرار النجم المصري في الملاعب الأوروبية، بينما انتقد آخرون القيمة المالية للصفقة وقدرة اللاعب على تقديم الإضافة الفنية خلال السنوات المقبلة.

كما شهدت الصفقة تعليقات متباينة من إعلاميين ومسؤولين رياضيين داخل تركيا والسعودية، بين من اعتبرها صفقة قوية تعزز مكانة الدوري التركي، ومن رأى أن المقابل المالي يمثل مخاطرة كبيرة بالنسبة للنادي.

بداية مرحلة جديدة في مسيرة الفرعون المصري

يمثل انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور محطة جديدة في واحدة من أبرز المسيرات الاحترافية للاعب عربي وأفريقي. ويترقب جمهور النادي التركي الظهور الأول للنجم المصري، وسط آمال بأن يواصل تقديم مستوياته المميزة ويقود الفريق لتحقيق نتائج قوية محليًا وقاريًا، مستفيدًا من خبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال سنوات تألقه في الدوري الإنجليزي.