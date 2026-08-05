قرارت مهمة لرئيس جامعة بنى سويف بتغيير القيادات فى ثلاثة مناصب

أصدر الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعه بني سويف، عدة قرارات مهمة بالتغيير فى 3 مناصب قيادية وهى رئيس اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمى، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، المدير التنفيذي لاداره الوافدين.

حيث اصدر رئيس الجامعة القرار رقم 1466، بقيام الدكتورة فاطمه حنفي سيد خليل، الأستاذ بكلية الطب البيطري، بأعمال رئيس اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي، وقال رئيس الجامعة أن تشكيل اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة البحث العلمي المسؤول، والارتقاء بجودة الأبحاث العلمية، وتوفير بيئة بحثية تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية، بما يدعم رؤية الجامعة ورسالتها في تحقيق التميز والريادة في مجالات التعليم والبحث العلمي.

ومن جانبه، هنأ رئيس الجامعة، الدكتورة فاطمة حنفي متمنيًا لها التوفيق والنجاح، وموجها الشكر والتقدير للدكتور المرسي أحمد المرسي، رئيس اللجنة السابق، تقديرًا لجهوده المتميزة خلال فترة توليه رئاسة اللجنة.

يذكر أن الدكتورة فاطمة حنفي تم تعيينها معيدة بكلية الطب البيطري عام 2001، ثم حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة كيوشو باليابان عام 2013، وتدرجت في الدرجات العلمية حتى حصلت على درجة الأستاذية عام 2024، إلى جانب سجل بحثي ثري وإسهامات بارزة في الإشراف على الرسائل العلمية ونشر الأبحاث بالمجلات العلمية المتميزة، كما تمتلك خبرة واسعة ومتخصصة في مجال أخلاقيات البحث العلمي، حيث شغلت عضوية لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب بجامعة بني سويف، ثم تولت رئاسة اللجنة بكلية الطب البيطري، كما تشغل عضوية لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية طب الأسنان، وعملت أمينًا للجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة منذ أكتوبر 2023، وهو ما أكسبها خبرة راسخة في تقييم ومراجعة البروتوكولات البحثية وتطبيق المعايير الأخلاقية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وعلى الصعيد الإداري، تقلدت العديد من المناصب القيادية، من بينها رئاسة قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بكلية الطب البيطري، وإدارة وحدة التدريب بالكلية، وتشغل حاليًا منصب مدير مكتب التدريب والمؤتمرات بمركز تطوير الأداء الجامعي، حيث أسهمت في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية لتنمية قدرات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بما يدعم جودة الأداء المؤسسي ويعزز ثقافة التميز داخل الجامعة.

كما أصدر القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، قرارًا بتكليف الدكتورة هيبه ممدوح محمود حسن، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية، مديرًا لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة أن المركز يعد أحد الركائز الأساسية في دعم وتنمية الكوادر الأكاديمية والإدارية، من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتعزيز قدراتهم المهنية والبحثية بما يتوافق مع متطلبات التطوير المستمر وجودة التعليم الجامعي.

وتُعد الدكتورة هيبة ممدوح محمود حسن من الكفاءات العلمية المتميزة بجامعة بني سويف، حيث حصلت على بكالوريوس العلوم والتربية عام 1993، ثم دبلوم الدراسات العليا في التربية عام 1996، ودرجة الماجستير في علم النفس التربوي عام 1999، ثم دكتوراه الفلسفة في التربية (علم النفس التربوي) عام 2004 من كلية التربية بجامعة بني سويف، وتدرجت في المناصب الأكاديمية حتى حصلت على درجة الأستاذية في أكتوبر 2024، كما عملت عضو هيئة تدريس بعدد من الجامعات السعودية، من بينها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة شقراء، وأسهمت في تدريس العديد من المقررات في مجالات علم النفس والتربية الخاصة والموهبة والإبداع.

وشغلت العديد من المناصب القيادية والأكاديمية، من أبرزها رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، ورئيس قسم الموهبة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدير مركز الإرشاد النفسي التربوي العربي الأفريقي الآسيوي بكلية التربية، إلى جانب إشرافها على عدد من الأقسام الأكاديمية بالمملكة العربية السعودية.

كما تمتلك سجلًا علميًا وبحثيًا متميزًا في مجالات الموهبة والتفوق العقلي وصعوبات التعلم والإرشاد النفسي والتربية الخاصة، ولها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة، وأشرفت على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه، ومشاركتها الفاعلة في أعمال الجودة والاعتماد الأكاديمي والأنشطة المجتمعية وخدمة المجتمع.

كما أصدر القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، القرار رقم 1472 بقيام الدكتور طارق محمد توفيق محمد، الأستاذ بكليه الصيدلة، بأعمال المدير التنفيذي لاداره الوافدين حتى 2027/7/31.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للدكتور طارق محمد توفيق متمنيا له النجاح والتوفيق كما وجه الشكر والتقدير للدكتور أيمن غنيم، المدير التنفيذي السابق لإدارة الوافدين تقديرًا لجهوده المتميزة وما قدمه من إسهامات خلال فترة توليه مسئولية الإدارة.

وحصل الدكتور طارق محمد توفيق على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة فرع بني سويف، ثم واصل مسيرته العلمية بحصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه في التقنية الحيوية من جامعة لوند بالسويد، كما حصل على دبلوم علوم المواد وتكنولوجيا النانو من كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بني سويف، ويمتلك سجلًا علميًا وبحثيًا متميزًا، حيث نشر العديد من الأبحاث العلمية في مجلات مرموقة وله عدد من براءات الاختراع ، وشارك في الإشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، إلى جانب مساهماته في تطوير العملية التعليمية وإعداد المقررات الدراسية وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية.

ويُعد الدكتور طارق محمد توفيق من الكفاءات الأكاديمية والإدارية المتميزة بجامعة بني سويف، حيث يشغل منصب أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة، كما تولى العديد من المناصب القيادية بالجامعة، من بينها وكيل كلية الصيدلة لشؤون الدراسات العليا والبحوث خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2022، ومنسق شؤون الوافدين بالجامعة خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2018، فضلًا عن تأسيس وإدارة وحدة التحول الرقمي بكلية الصيدلة، ورئاسة قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بالكلية.