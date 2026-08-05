موعد مباراة الأهلي ضد بترول أسيوط اليوم.. تطورات جديدة بملف تجديد النجوم

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق الأهلي الودية ضد بترول أسيوط، والتي يخوضها الفريق اليوم الأربعاء استعدادا للموسم الكروي الجديد 2026-2027، كما تقرر مواجهة الفريق لنظيره فريق برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر.

وقد حقق فريق الأهلي الفوز في مباراته الأولي تحت قيادة مديره الفني الجديد المغربي حسين عموته في افتتاح مبارياته الودية ضد نظيره فريق النصر بنتيجة 5-1 قبل أن يحقق الفوز علي لافينا بنتيجة 7-1.

موعد مباراة الأهلي ضد بترول أسيوط

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق بترول أسيوط في الثامنة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس الجاري، وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2026-2027، ويشهد اللقاء الظهور الأول للاعبين الدوليين مع الفريق.

وتعد هذه المباراة التجربة الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى معسكر إسبانيا، ويبحث الأهلي عن فريقين من دوري الدرجة الثانية فى إسبانيا لمواجهتهما خلال معسكر الفريق الذي سيُقام خلال الفترة من 6 حتى 20 أغسطس الجاري، بعد إلغاء وديتي المارد الأحمر أمام إسبانيول وجيرونا الإسبانيين.

الأهلي ضد بترول أسيوط

موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق برشلونة في كأس خوان جامبر تقام يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، وتنطلق المواجهة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت المعتاد لمباريات كأس خوان جامبر.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد برشلونة

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد برشلونة عبر منصة «بارسا وان» الرسمية، التي تتيح المشاهدة عالمياً بعد التسجيل، كما تنقل قناة أون سبورت المباراة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في ظل امتلاكها حقوق بث العديد من مباريات الأهلي الودية والدولية.

الأهلي يسعي لحسم ملف تجديد النجوم قبل معسكر إسبانيا

يرصد الموجز، تطورات ملف تجديد عقود نجوم الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث تسعى إدارة الأهلي لتجديد عقود كل من إمام عاشور، ومصطفى شوبير، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني حيث تكثف الإدارة جلساتها مع اللاعبين ووكلائهم للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الشروط المالية ومدة العقد الجديد بعد الاستقرار على ضم هؤلاء اللاعبين ضمن الفئة الأولى.

وترغب إدارة الكرة في إنهاء هذا الملف قبل انطلاق معسكر إسبانيا غدا الخميس، من أجل غلق باب التكهنات والعروض الخارجية، ومنح الجهاز الفني كامل التركيز خلال الموسم الجديد.

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