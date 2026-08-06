الأهلي يواجه الفائز من مقديشيو الصومالي وكيتارا الأوغندي في ضربة البداية بالكونفدرالية

أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027، عن مواجهة الأهلي للفائز من لقاء مقديشيو سيتي الصومالي وكيتارا الأوغندي في ضربة البداية للفريق في البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي مقديشيو سيتي مع كيتارا في الدور التمهيدي، على أن يواجه المتأهل منهما فريق الأهلي في الدور الأول من البطولة، و تقام مباريات الذهاب للدور التمهيدي الأول خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2026، بينما تُلعب مواجهات الإياب في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر، لتحديد الفرق المتأهلة إلى المرحلة التالية.

موعد مباراة الأهلي الأولي بالكونفدرالية

يواجه الأهلي الفائز من لقاء مقديشيو سيتي الصومالي وكيتارا الأوغندي علي أن تقام مباريات الذهاب خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2026، و تُقام مباريات الإياب بين 23 و25 أكتوبر، قبل انطلاق منافسات دور المجموعات رسميًا يوم 27 نوفمبر 2026.

الأهلي يغادر إلي إسبانيا استعدادا لمواجهة برشلونة

غادر فريق الأهلي اليوم الخميس إلي إسبانيا لبداية معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد وكان الفريق قد اختتم مواجهاته الودية بالقاهرة أمام فريقي بترول أسيوط والنجوم، أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره فريق برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر في ختام معسكره بإسبانيا.

موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة في كأس خوان جامبر

يلتقي فريق الأهلي نظيره فريق برشلونة في كأس خوان جامبر يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، ولم يعلن برشلونة الموعد الرسمي لانطلاق المباراة حتى الآن، ومن المرجح إقامة المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت المعتاد لمباريات كأس خوان جامبر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد برشلونة

يمكن مشاهدة أحداث قمة الأهلي ضد برشلونة عبر منصة «بارسا وان» الرسمية، التي تتيح المشاهدة عالمياً بعد التسجيل، كما تنقل قناة أون سبورت المباراة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في ظل امتلاكها حقوق بث العديد من مباريات الأهلي الودية والدولية.

الأهلي يبحث عن لقب الكونفدرالية

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري

ومن المقرر أن يلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنظيره الزمالك، في الجولة السادسة من جولات بطولة الدورى، و المقرر لها يوم 11 أكتوبر القادم باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

من المقرر أن يلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي، بنظيره بيراميدز في الجولة التاسعة من جولات بطولة الدورى، و المقرر لها يوم 23 نوفمبر القادم باستاد القاهرة الدولي.

موعد انطلاق بطولة الدوري

يرصد الموجز، موعد انطلاق بطولة الدوري حيث قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري لموسم 2026-2027 يوم 21 أغسطس الجاري علي أن تُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

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