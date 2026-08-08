موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر والقنوات الناقلة

يترقب عشاق وجماهير القلعة الحمراء، مواجهة نارية تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، وهي البطولة الودية التي ينظمها النادي الكتالوني منذ عام 1966.

يشارك الأهلي في بطولة كأس خوان جامبر للمرة الأولي، ويأتي ذلك في إطار افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو بحلته الجديدة، وتترقب جماهير الأهلي أداء الفريق في ثوبه الجديد تحت قيادة عموته قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة

يلتقي فريق الأهلي نظيره فريق برشلونة في كأس خوان جامبر يوم الأربعاء 19 أغسطس الجاري على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، وقد أعلن برشلونة الموعد الرسمي لانطلاق المباراة حيث تنطلق في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد برشلونة

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد برشلونة عبر منصة «بارسا وان» الرسمية، التي تتيح المشاهدة عالمياً بعد التسجيل، ومن المنتظر أن تُعلن الشركة المنظمة ونادي برشلونة خلال الأيام المقبلة عن القنوات الناقلة للمباراة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا..

الأهلي ضد برشلونة

الأهلي يواصل تدريباته بمعسكر إسبانيا

يواصل فريق تدريباته خلال معسكر الفريق في إسبانيا ضمن خطة الاستعداد للموسم الجديد، وذلك بمشاركة جميع عناصر الفريق بعد عودة لاعبيه الدوليين للتدريبات، بعد الحصول على راحة عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العالم.

موعد انطلاق بطولة الدوري

يرصد الموجز، موعد انطلاق بطولة الدوري حيث قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري لموسم 2026-2027 يوم 21 أغسطس الجاري علي أن تُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري

من المقرر أن يلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنظيره الزمالك، في الجولة السادسة من جولات بطولة الدورى، و المقرر لها يوم 11 أكتوبر القادم باستاد القاهرة الدولي.

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