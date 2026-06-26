تجهيز سيارات الضباب وحملات على محلات العصير.. أبرز توجيهات محافظ الشرقية بالمجلس التنفيذي

​أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن إصدار تكليفات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريتي الصحة والزراعة لتجهيز سيارات وأجهزة الضباب "وحدة ناقلات الأمراض" لرش الشوارع والمدن والوحدات المحلية؛ بهدف القضاء على الناموس خلال فصل الصيف، وذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.



القضاء على الناموس خلال فصل الصيف



كما كلف المحافظ هيئة سلامة الغذاء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، ومحال بيع العصير بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من ضمان المنتجات المعروضة وتوافر كافة الاشتراطات الصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

​شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال رفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية بمداخل المحافظة، والتنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بعمل حملات يومية لنظافة مداخل القرى وإزالة التراكمات فوراً، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة والتجميل مع وضع صناديق القمامة بأماكن واضحة بالشوارع ومتابعة الورديات الصباحية والمسائية ورفع أي تجمعات للقمامة.

وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع درجة التأهب بالمستشفيات والتأكد من توافر الأمصال والأدوية، وتكثيف الحملات التوعوية الصحية بالإجراءات الوقائية وآليات التصرف السليم مع أي أحداث طارئة.



وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة بإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لمحطات المحمول والممثلة في إنهاء الشهادات الإدارية والموافقات المبدئية على الإنشاء الخاصة بمواقع محطات المحمول باعتبارها مرفقاً هاماً من مرافق الدولة، فضلاً عن تكثيف أعمال الرصد والمتابعة البيئية للمناطق الصناعية والمنشآت ذات الطبيعة الخاصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

