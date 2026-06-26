سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن 25 يوينو 2026.. هل الوقت مناسب للشراء؟

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.



وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن



ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 ، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.



ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 وهي كالتالي:



سعر الذهب اليوم الجمعة 26 يونيو 2026



فى السطور التالية، نرصد سعر الذهب اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 فى مصر، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذى سجله المعدن الأصفر، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالى:



سعر الذهب اليوم

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

الذهب عيار 24 6,515 جنيها 6,455 جنيها

الذهب عيار 21 5,700 جنيه 5,650 جنيها

الذهب عيار 18 4,885 جنيها 4,845 جنيها

الذهب عيار 14 3,800 جنيه 3,765 جنيها

وتختلف الأسعار فى محلات الصاغة حسب المصنعية التى (تتراوح بين 50 - 200 جنيه للجرام حسب التصميم)

سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم

سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم، يتراوح بين 300 و400 جنيه وذلك للجنيه الذهب المغلف، وزن 8 جرامات عيار 21، بينما يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب غير المغلف ما بين 100 و 200 جنيه.