سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. تراجع غير مسبوق

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.



وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.



سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن



ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.



وخلال تعاملات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 ، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.



ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 وهي كالتالي:



سعر الذهب اليوم الجمعة 19 يونيو 2026



فى السطور التالية، نرصد سعر الذهب اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 فى مصر، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذى سجله المعدن الأصفر، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالى:



سعر جرام الذهب عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية نحو 6,960 جنيها لعيار 24 للبيع و6,905 جنيهات للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6,090 جنيها للبيع و6,040 جنيها للشراء، وتتراوح المصنعية بين 100 حتى 150 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل عيار 18 نحو 5,220 جنيها للبيع و5,175 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 14

عيار 14 نحو 4,060 جنيها للبيع و4,025 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب 48,720 جنيها للبيع و48,320 جنيها للشراء

سعر الأوقية

سجلت الأوقية نحو 216,480 جنيها للبيع و214,705 جنيهات للشراء، بينما وصلت الأوقية عالميا إلى 4,187.78 دولار.

وتختلف الأسعار فى محلات الصاغة حسب المصنعية التى (تتراوح بين 50 - 200 جنيه للجرام حسب التصميم)