سي إن إن: إيران تتجاهل تصريحات ترامب بشأن المفاوضات وتتمسك باتفاقها مع سلطنة عمان

كشفت شبكة CNN الأمريكية أن إيران لا تُبدي اهتمامًا بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، مؤكدة أن الموقف الإيراني الحالي يركز على ترتيبات ثنائية مع سلطنة عمان تتعلق بإدارة الملاحة في مضيق هرمز، بعيدًا عن أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه التوترات بين البلدين، وسط تباين واضح في التصريحات الصادرة من الجانبين بشأن مستقبل الحوار والملفات العالقة، وعلى رأسها أمن الملاحة في مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.

سي إن إن: طهران لا ترى ضرورة لاستئناف المفاوضات

ذكرت شبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى خلال الأيام الماضية تفاؤلًا بإمكانية استئناف المفاوضات مع إيران والتوصل إلى تفاهم سريع بشأن مضيق هرمز، إلا أن التصريحات الصادرة من المسؤولين الإيرانيين تعكس موقفًا مختلفًا تمامًا.

وأوضحت الشبكة أن طهران تؤكد أنها لا تُجري في الوقت الراهن أي محادثات مع الولايات المتحدة، ولا ترى مبررًا للعودة إلى طاولة التفاوض، بينما ينصب اهتمامها على التنسيق مع سلطنة عمان بشأن آليات تنظيم الملاحة داخل المضيق.

الخارجية الإيرانية توضح طبيعة الاتفاق مع سلطنة عمان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الاتفاق الجاري مع سلطنة عمان يتعلق فقط بتنظيم آليات العمل ومسارات الشحن البحري المستقبلية، مع الحفاظ على الحقوق السيادية لكل من البلدين.

وأوضح أن هذا التفاهم لا يرتبط بإغلاق أو فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، وإنما يهدف إلى وضع آلية تشغيل مؤقتة تخدم مصالح الدولتين الساحليتين.

وأضاف أن المقترح يتضمن اعتماد ممر ملاحي واحد بصورة مؤقتة بدلًا من المسارين اللذين كانا مطروحين في السابق، أحدهما بمحاذاة السواحل الإيرانية والآخر بالقرب من السواحل العمانية.

إيران تربط خفض التوتر بتغيير الموقف الأمريكي

وأشار بقائي إلى أن أي تقدم في خفض التوتر الإقليمي يرتبط بتطورات المرحلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية والدبلوماسية.

وفي الوقت نفسه، حمّل الولايات المتحدة مسؤولية تعثر التفاهمات السابقة، معتبرًا أن واشنطن تراجعت عن الالتزامات التي تضمنتها مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو الماضي.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية أعادت فرض قيود وإجراءات اعتبرتها طهران مخالفة لما تم الاتفاق عليه، وهو ما انعكس على مستقبل العلاقات بين الجانبين.

طهران: واشنطن أخلّت بالتزاماتها

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة انتهكت الالتزامات التي وافقت عليها سابقًا، من خلال إعادة فرض إجراءات تتعلق بالحصار البحري، وإلغاء التصريح الخاص ببيع النفط الإيراني، إلى جانب إلغاء التفاهمات الأخرى التي كانت قد قُبلت ضمن مذكرة التفاهم.

وشدد على أن استمرار هذه الأوضاع يعني عدم حدوث أي تغيير جوهري في ملف مضيق هرمز، أو في طبيعة العلاقات بين البلدين خلال الفترة الحالية.

صمت إيراني بشأن تصريحات ترامب عن البرنامج النووي

ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي محادثات مقبلة قد تشمل ملف ما وصفه بـ"نزع السلاح النووي" الإيراني، فإن السلطات الإيرانية لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذا الطرح.

ويعكس هذا الصمت استمرار التباين بين الجانبين حول أولويات التفاوض، في وقت تشير فيه المؤشرات إلى أن طهران تركز حاليًا على الملفات الإقليمية وترتيبات الملاحة البحرية، بينما تسعى واشنطن إلى توسيع نطاق المباحثات ليشمل البرنامج النووي الإيراني، وهو ما يبقي فرص استئناف المفاوضات المباشرة محل ترقب خلال المرحلة المقبلة.