في ذكرى وفاته.. حكاية زيجات سناء شافع وأبرز محطات مشواره الفني

تحل اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، ذكرى وفاة الفنان والأكاديمي الراحل سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد مسيرة فنية وأكاديمية امتدت لسنوات طويلة، ترك خلالها بصمة واضحة في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.

ويعد سناء شافع من الفنانين الذين جمعوا بين الموهبة الفنية والعمل الأكاديمي، كما تميز بحضوره في الأعمال التاريخية وإجادته للغة العربية، وهو ما جعله يحظى بمكانة خاصة بين أبناء الوسط الفني، حتى أطلق عليه البعض لقب «فيلسوف الفن».

نشأة سناء شافع وبدايته مع الفن

ولد سناء شافع في 25 يناير 1943 بقرية موشا التابعة لمحافظة أسيوط، ونشأ في أسرة ذات طابع ديني، إذ كان والده من علماء الأزهر الشريف.

وانتقل شافع في طفولته إلى القاهرة برفقة والده، وعاش في منطقتي الجمالية والحسين، قبل أن تستقر الأسرة في حدائق القبة، وهناك بدأت علاقته بالفن تتشكل تدريجيًا.

ومنذ سنواته الأولى، أبدى اهتمامًا واضحًا بالمسرح، فالتحق بإحدى فرق الهواة بشارع عماد الدين، قبل أن يواصل دراسته ويلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ بعدها رحلة طويلة في عالم الفن.

المسرح كان بوابته إلى عالم الشهرة

لم تقتصر موهبة سناء شافع على التمثيل فقط، إذ خاض تجارب متعددة في مجال الإخراج المسرحي، وأصبح مع مرور الوقت واحدًا من الأسماء البارزة في مجال المسرح المصري.

وقدم شافع عددًا من التجارب المسرحية، من بينها إخراج مسرحية «دون كيشوت»، كما واصل العمل في المجال الأكاديمي، مستفيدًا من خبرته الفنية والعلمية في تطوير مسيرته.

وبعد عودته إلى مصر، تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية، لكنه لم يتخل عن شغفه بالتمثيل، وواصل الظهور في الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

أبرز أعمال سناء شافع في السينما والتلفزيون

شارك الفنان الراحل في مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات، وقدم أدوارًا متنوعة أثبت من خلالها قدرته على تجسيد الشخصيات المختلفة.

ومن أبرز أعماله السينمائية فيلم «حتى لا يطير الدخان»، إلى جانب فيلم «فوزية البرجوازية»، كما ترك حضورًا مميزًا في الدراما التلفزيونية من خلال مشاركته في أعمال مهمة.

ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها «الزيني بركات» و«حضرة المتهم أبي»، وهي أعمال حققت حضورًا جماهيريًا واسعًا وقت عرضها.

وساعد تمكنه من اللغة العربية وقدرته على أداء الشخصيات ذات الطابع التاريخي في مشاركته بعدد من الأعمال التي تناولت فترات وشخصيات مختلفة، وهو ما عزز مكانته بين الفنانين أصحاب الأداء المميز.

سناء شافع يكشف تفاصيل زيجاته الثماني

ومن الجوانب التي أثارت اهتمام الجمهور في حياة سناء شافع الشخصية، حديثه عن تعدد زيجاته، إذ كشف خلال لقاء تلفزيوني عام 2017 عن وصول عدد زيجاته إلى 8 زيجات.

وتحدث الفنان الراحل خلال استضافته في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» عن تجاربه الزوجية، مشيرًا إلى أنه كان يتجنب أحيانًا الحديث مع والدته عن زيجاته، لعلمه مسبقًا بأنها قد تعترض على بعض اختياراته وتصرفاته.

وأكد شافع خلال اللقاء أنه لم يكن يتزوج بشكل عشوائي أو نتيجة قرارات مفاجئة، كما تحدث عن تجربته مع زوجته الألمانية السابقة، موضحًا أن الخلافات بينهما لم تكن بالشكل الذي واجهه خلال بعض تجاربه الزوجية الأخرى.

كما تناول رؤيته للعلاقة بين الرجل والمرأة، وأهمية وجود حياة مشتركة تقوم على التفاهم والمشاركة بين الطرفين.

أزمته الصحية ووفاته

وقبل رحيله، تعرض سناء شافع لأزمة صحية، وخضع لعدد من الفحوصات الطبية، قبل أن يفارق الحياة في 12 أغسطس 2020 عن عمر 77 عامًا.

وشكل خبر وفاته صدمة لمحبيه وزملائه في الوسط الفني، خاصة أنه كان حاضرًا بقوة في مجالات التمثيل والإخراج والعمل الأكاديمي، وترك وراءه مسيرة حافلة بالأعمال الفنية والتجارب المسرحية.

«ليالينا 80» آخر أعماله الفنية

كان مسلسل «ليالينا 80» آخر الأعمال التي شارك فيها سناء شافع خلال عام 2020، قبل وفاته.

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الدراما، من بينهم إياد نصار، صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، ميدو عادل، نهى عابدين ومحمد علي رزق.

وبعد مرور 6 سنوات على رحيله، تعود أعمال سناء شافع إلى الواجهة في ذكرى وفاته، ليظل اسمه حاضرًا بين الفنانين الذين جمعوا بين التمثيل والإخراج والتدريس الأكاديمي، وتركوا تأثيرًا واضحًا في المسرح والدراما والسينما المصرية.