رفع 200 طن قمامة ومخلفات من شوار مدن وقرى بنى سويف وتوريدها

جهود الوحدات المحلية ببنى سويف:

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية في مختلف المجالات من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، والتصدي للتعديات ومخالفات البناء، ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بجانب رفع كفاءة الإنارة والطرق والمرافق والتواصل المباشر مع المواطنين، ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات.

حيث تم رفع 200 طن قمامة ومخلفات من شوارع قرى ومدن بنى سويف، ففي مركز ومدينة الواسطى ، تابع علي يوسف رئيس المركز جهود المدينة والوحدات القروية في منظومة النظافة، حيث تم رفع 80 طنًا من القمامة من مناطق الزجاج والمغاربة بقرية الزاوية والخور بطريق الديابية،وخلف سور مركز الشرطة القديم والنادي الرياضي القديم بزاوية المصلوب، وترعة الأطوابية بقرية جزيرة المساعدة، بجانب شوارع طراد النيل وأحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبد الناصر والجمهورية والإبراهيمية وخوجة، ونقل المخلفات إلى مصنع التدوير بكوم أبو راضي، فضلًا عن رفع نواتج تطهير ترعة الأطوابية.

فيما نفذت الوحدة المحلية بالميمون أعمال صيانة وتركيب كشافات ليد جديدة بعزبة الجمعية الخيرية وطريق بني حدير الوكيل وعزبة التربيعة وبهنس والتربيعة الشرقية، مع رفع المخلفات من الطريق الدائري وكوبري المستشفى وكوبري الجزيرة وجمع القمامة المنزلية بقرى الميمون وبني نصير ونزلة الجنيدي وبني سليمان،بينما نفذت الوحدة المحلية بأطواب إزالة حالة تعدٍ على مساحة قيراط، ورفعت المخلفات بطريق داير الناحية ومن قريتي أطواب وأفوة،مع توريدها لمصنع التدوير، فضلًا عن صيانة الطريق السريع بالتنسيق مع هندسة كهرباء الواسطى وشد الأسلاك الكهربائية وتركيب العوازل بالأعمدة.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصل مدحت صلاح رئيس المركز متابعته الميدانية لعدد من الملفات الحيوية، حيث تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي ووجّه بسرعة إنهاء ملفات التصالح، كما تابع منظومة المتغيرات المكانية الفرعية ورصد مخالفات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الفوري معها، بجانب أعمال لجان التصالح بالإدارة الهندسية، فيما تابع قسم الإشغالات سوق الفشن الأسبوعي لمنع التكدسات وإزالة أية إشغالات تعوق حركة السير، وتواصلت أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء بالطرق الرئيسية والفرعية بالقرى وإصلاح أعطال مياه الشرب، بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات من المدينة والقرى وتوريد أكثر من 30 طنًا من القمامة إلى مصنع التدوير بسمسطا.

وفي مركز ومدينة سمسطا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أسامة يونس جهودها في مواجهة مخالفات البناء، حيث تمت إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف في المهد على مساحة 3 قراريط بزمام قرية مازورا خلال المتابعة الميدانية لنائبي رئيس المدينة الأستاذ سمير شحاتة والأستاذ أشرف إبراهيم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرت صيانة واستبدال عدد من كشافات الإنارة بمناطق متفرقة بالمدينة، بالتوازي مع رفع القمامة والمخلفات الصلبة من الشوارع الرئيسية والفرعية وتفريغ الحاويات بمحيط المدارس ودور العبادة والمصالح الحكومية وجمع المخلفات المنزلية من قرى المركز، حيث شملت أعمال مجلس قروي بدهل قرية بني حلة وطريق الأفرانجية، ونفذ مجلس قروي الشنطور أعماله بقرية الشنطور والقصبة وطريق أبو شوشة، فيما جمع مجلس قروي دشطوط المخلفات من القرية وطريق المدارس، ليتم توريد 90 طنًا من القمامة إلى مصنع إعادة التدوير بالظهير الصحراوي.

وفي مركز ومدينة ناصر، تابع شوقي هاشم رئيس المركز تنفيذ حملة موسعة للنظافة شملت شوارع جمال عبد الناصر وبورسعيد والمركز الجديد وشجرة الدر وسعد زغلول وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد، ومناطق السوق وغرب البلد والجامع الكبير والمرور وفاطمة الزهراء، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما عقدت الوحدة المحلية لقاءً مفتوحًا مع عدد من أهالي قرية بني عدي لمناقشة شكوى تتعلق بملف التصالح والتواصل مع المسؤولين لإزالة أسبابها، فيما شهدت قرية دلاص أعمال تمهيد وتسوية مداخل ومخارج القرية بطريق دلاص–الرياض ودلاص–الزيتون ودلاص–ناصر، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية مدخل قرية طنسا الملق والشوارع الرئيسية بها.

وفي مركز ومدينة ببا،تابع العميد أحمد علاء رئيس المركز أعمال النظافة بشوارع التحرير وأبو سيف وخورشيد والورد ومكة ومجلي الوحش والتعبئة وقشلاق البلدية ويونان ومحيط كنيسة مار جرجس وفانوس وأسعد وبلال بن رباح والمأمور والشوارع الجانبية، كما تفقد أعمال المركز التكنولوجي والتقى بعدد من المواطنين لمناقشة طلباتهم وتوضيح الإجراءات اللازمة بشأنها، فيما نفذت الوحدة المحلية لقرية قمبش أعمال نظافة بطريق البكرية ومنيل موسى، وشملت جهود الوحدة المحلية بصفط راشين مدخل قرية أبو هاشم وقرية فزارة، بينما نفذت الوحدة المحلية لجزيرة ببا حملة نظافة بمدخل قرية جبل النور وعدد من شوارع القرية.

وفي مركز ومدينة بني سويف، تابع محمد بكري رئيس المركز جهود رفع تراكمات القمامة والمخلفات بأرض المحكمة وأرض الجيوشي بنهاية ترعة البوصة، إلى جانب تنفيذ حملة مكبرة بشوارع ترعة البوصة وجسر إسلام والطريق الدائري وطريق السادات وكورنيش النيل وحلمي الملط وعبد السلام عارف وحاتم رشدي وعزبة بلبل، كما تمت إزالة حالة تعدٍ بقرية بني عفان وردم الأساسات وإعادة الشيء لأصله، وإزالة حالة تعدٍ أخرى على أرض زراعية بعزبة أبو بكر خالد فضلًا عن إيقاف أعمال مخالفة لصب أعمدة الدور السادس خلف المعهد الديني بحي الزهور والتحفظ على الخلاطة المستخدمة، بجانب تنفيذ أعمال إنارة بطريق إهوة–باروط.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، عقد أحمد توفيق رئيس المركز اجتماعًا مع نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية لمناقشة تكليفات محافظ بني سويف بشأن سرعة إنجاز الأعمال والمهام المتعلقة بملفات التصالح والتقنين والتصدي لأعمال البناء المخالف في المهد، كما تابع حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة بمدينة إهناسيا وتوريد القمامة إلى مصنع تدوير المخلفات بسمسطا، إلى جانب إزالة عدد من التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية طما فيوم التابعة للوحدة المحلية لقاي حتى مستوى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما واصلت الوحدات القروية أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة وملفات التصالح والتقنين والتصدي الفوري لأية أعمال بناء مخالف.