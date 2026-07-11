رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة يقود خطة لتطهير مكونات محطات المياه

حفناوي يشدد على الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية ومعايير الجودة والسلامة

عقد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاعات التشغيل والصيانة والمعامل، لمناقشة خطة تطهير المروقات والمرشحات والخزانات بجميع محطات الشركة، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة إنتاج مياه الشرب، والحفاظ على جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الشركة، خلال الاجتماع، أهمية تنفيذ أعمال التطهير وفق خطة زمنية محددة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية ومعايير الجودة والسلامة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل واستمرارية إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.

ووجه المهندس محمد حفناوي بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية للشركة في تنفيذ أعمال التطهير، وتعظيم الاستفادة من المعدات والكوادر الفنية، بما يسهم في سرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءة الأداء، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات لضمان تنفيذ الأعمال دون التأثير على انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما شدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في جميع مراحل التنفيذ.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لرفع كفاءة محطات المياه ، والحفاظ على جودة مياه الشرب، وضمان استدامة تقديم خدماتها للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.