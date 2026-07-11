مديرية العمل ببنى سويف: 23 حملة تفتيشية وتسليم 239 عقد عمل بالخارج

استخراج 1900 ترخيص مزاولة حرفة:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بني سويف، حصاد جهودها خلال االفترة الماضية، والتي تضمنت تقديم أوجه الرعاية والدعم للعمالة غير المنتظمة، وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق العمل، إلى جانب دعم برامج التدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل للشباب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة الغير منتظمة.

حيث أوضح تقرير مديرية العمل بالمحافظة الذي أعده محمود باسل وكيل الوزارة أنه في مجال ضبط سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال والمنشآت، تم تنفيذ 23 حملة تفتيشية على 38 منشأة، أسفرت عن تحرير 27 محضرًا فوريًا، إلى جانب تنفيذ 16 ندوة توعوية داخل 16 منشأة للتعريف بقانون العمل وحقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية بتلك المنشأت.

وفي مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، تم استخراج 950 شهادة قياس مستوى مهارة، و950 ترخيص مزاولة حرفة، بما يسهم في رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لفرص العمل، وفى مجال الاستخدام الداخلي وتشغيل الشباب والحد من البطالة تم تعيين 709 من العمالة العادية وعدد 13 من ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل على دمجهم فى سوق العمل وتم تسليم 239 عقد للشباب للعمل خارج البلاد.

وفي ملف العمالة غير المنتظمة والمُسجلة على المنظومة بمديرية العمل ببنى سويف، تم منح مبلغ 46 ألف جنيها رعاية صحية واجتماعية لعدد 19 حالة موزعة بواقع (منحة مولود 33 ألف جنيها لعدد 16 عاملاً، و 3000 جنيها لحالة واحدة منحة زواج، بجانب رعاية صحية 10 آلاف جنيه عمليه كبرى لعدد 2 عامل من أبناء المحافظة، و قافله طبية بالمجان استفاد منها 49 عاملاً بمصنع حديد المصريين والمسجلة لدى الشركة المصرية للمقاولات والتوريدات داخل المحافظة.

وأكد مدير مديرية العمل ببنى سويف، استمرار جهود المديرية في ضبط سوق العمل من خلال الجولات الميدانية والبرامج التوعوية، من خلال الندوات ودعم ملف التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ومستمرون فى تقديم الدعم الكامل لطرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة عمل امنه بما يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة ودعم جهود التنمية المستدامة.