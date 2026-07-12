محكمة الشعوب وشماتة المظلومين ... القصة الكاملة وراء السقوط المدوي لليندسي جراهام

لم يكن مفاجئاً، لمن يتابع دهاليز السياسة الأمريكية ويقرأ خرائطها الممتدة من تل أبيب إلى كييف، ومن كابول إلى غزة، أن يستيقظ العالم على نبأ رحيل السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام. لكن المفاجأة، أو بالأحرى العقدة الدرامية في هذا المشهد، لم تكن في الكيفية البيولوجية لرحيله؛ فالتقارير الطبية الرسمية الصادرة من واشنطن تتحدث بلغة قاطعة عن أزمة قلبية مفاجئة داهمته في منزله بـ كابيتول هيل عقب عودته مباشرة من رحلته العاشرة إلى أوكرانيا،

إذن، إذا كانت الحقيقة الطبية تقول إن الرجل مات بمرض مفاجئ، فلماذا يطرح السؤال نفسه من الذي قتل ليندسي جراهام؟

هنا، نحن لا نبحث عن قاتل يحمل مسدساً أو يدس سُمّاً، بل نبحث عن القاتل السياسي والمشهد الأخلاقي الذي أحاط بنهاية واحد من أشرس صقور الإمبراطورية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين. إننا أمام مشهد تراجيدي، تداخلت فيه مشاعر الشماتة والإرتياح الشعبي الدولي، أمام تباكي النخب الحاكمة في تل أبيب وواشنطن،

حين نتأمل مسيرة ليندسي جراهام ، نجد أن الرجل كان تجسيداً حياً لما يمكن تسميته عقيدة الهيمنة المطلقة ، لم يكن جراهام مجرد سيناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية، بل كان الناطق الرسمي بإسم المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، والمحامي المخلص لسياسات الحروب الإستباقية،

جراهام أمضى عقوده الأخيرة وهو يدفع بالجنود الأمريكيين وبأموال دافعي الضرائب إلى محارق الحروب ،كان يرى العالم من فوهة بندقية، ولم يخفِ ذلك يوماً ، خطاباته تجاوزت كل الخطوط الحمراء،

تحريضه العلني على تدمير غزة ودعوته لإبادة وتجويع الأبرياء هناك دون قيود أخلاقية، معتبراً إياها حرباً دينية،

مطالبته الشهيرة بإغتيال قادة دوليين، ودعوته المفتوحة لضرب إيران وتدمير منشآتها،

إندفاعه الأعمى في تأجيج الصراع الأوكراني-الروسي حتى رمقه الأخير، حيث مات بعد ساعات من لقائه زيلينسكي في كييف،

هذا الإرث الدموي جعل من موته حدثاً إستثنائياً؛ فالرجل الذي عاش يحرض على القتل، إنهار قلبه تحت وطأة الإجهاد والركض خلف حروب لا تنتهي ، وهنا يكمن الجواب الأول لقد قتلت أوهام الإمبراطورية التي إعتقدت أن القوة الغاشمة يمكنها صياغة التاريخ إلى الأبد ليندسى جراهام،

فبينما خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لينعى الصديق المخلص والوطني العظيم، ووصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أفضل صديق لإسرائيل في واشنطن، كانت المنصات الشعبية، في الشرق الأوسط، وحتى في أجزاء واسعة من أوروبا وآسيا، تعج بمشاعر الشماتة والإرتياح،

إن الشماتة في الموت ليست مجرد غريزة إنسانية عابرة، بل هي في عمقها السياسي محكمة شعبية تنعقد عندما تعجز المحاكم الدولية عن القصاص من المحرضين،

حجم الإرتياح لموت جراهام يعود إلى أنه كان يمثل الوجه القبيح والعاري للسياسة الخارجية الأمريكية؛ الوجه الذي لا يتحدث عن الديمقراطية أو حقوق الإنسان، بل يتحدث بصراحة مرعبة عن تدمير المدن وإبادة الأبرياء كخيار إستراتيجي.

حين يرى ملايين المشردين والضحايا في غزة، ولبنان، والعراق، وأفغانستان، الرجل الذي شرعن قتل أطفالهم وهدم بيوتهم يسقط فجأة صريعاً بأزمة قلبية، فإن مشاعرهم لا تتحرك وفق بروتوكولات الدبلوماسية، بل وفق منطق العدالة الإلهية ، لقد قتلته الكراهية التي زرعها في قلوب الملايين، فإرتدت إليه على شكل موت معنوي يسبق الدفن، حيث لم يجد باكيًا عليه سوى صناع الحروب وتجار السلاح.

وإذا أردنا الدخول إلى عمق القضية، وفك شفرة هذا الرحيل المفاجئ في يوليو 2026، فإننا نجد أن هناك ثلاثة عوامل تضافرت لتضع حداً لحياة هذا الصقر العجوز،

التناقض الأخلاقي، العيش في برج عاجي بواشنطن مع التوقيع اليومي على صكوك إبادة شعوب بأكملها، مما يخلق ضغطاً نفسياً هائلاً غير معلن.

الركض خلف سراب الحروب، زياراته المكوكية المرهقة عشر زيارات لكييف وهو في سن الحادية والسبعين، محاولاً إنقاذ مشاريع الهيمنة المتداعية.

تحولات السياسة الأمريكية ،الصراع الداخلي المرير في واشنطن، والشرخ الذي أحدثه ترامب والتيارات الإنعزالية، مما جعل جراهام يقاتل على جبهتين جبهة الخارج وجبهة الحفاظ على نفوذه في الداخل.

إن التقارير الطبية المسربة التي تحدثت عن توقف عضلة القلب لم تكن سوى النتيجة الفيزيائية لقلبٍ شحن نفسه لعقود بطاقة هائلة من التحريض والعداء لكل ما هو عربي ومسلم، ولكل من يقف في وجه الهيمنة الأمريكية،

ليندسي جراهام لم يقتله أحد بالمعنى الجنائي، لكنه إنتحر سياسياً وأخلاقياً قبل أن يموت بيولوجياً ، مات الرجل الذي قال يوماً عن حرب غزة أميتوا الجميع، ليرحل هو في صمت منزله، محاطاً بلعنات الضحايا وشماتة المظلومين، وتاركاً وراءه إرثاً أسود يُدرس في معاهد السياسة كنموذج لكيف يمكن للسياسي أن يفقد إنسانيته في سبيل السلطة،

لقد إنطوت صفحة ليندسي جراهام، لكن كتاب الغطرسة الأمريكية لم يغلق بعد، وتباكي حلفائه عليه ليس حزناً على جسده، بل خوفاً من مصير مشروعهم الذي كان جراهام أحد أبرز أعمدته ، لقد سقط الصقر، وبقيت لعنات الضحايا تطارده في صفحات التاريخ.