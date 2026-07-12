أصالة تكشف حقيقة عمليات التجميل: خضعت لعدد كبير وأسعى للحفاظ على شبابي

كشفت الفنانة أصالة نصري عن تفاصيل عمليات التجميل التي خضعت لها خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنها لا تخفي الأمر، وأن هدفها هو الحفاظ على مظهرها وشعورها بالرضا عن نفسها، وذلك خلال حفلها الأخير الذي أحيته في الأردن.

أصالة: أجريت عددًا كبيرًا من عمليات التجميل

مازحت أصالة جمهورها على المسرح، قائلة: "عملت تريليون عملية وألفين وسبعة آلاف إبرة.. وعندي إصرار وعزيمة وعاوزة ألعب رياضة وأصغر.. هو أنا هبقى حلوة ليكم ما ليا أنا كمان"، في تصريح لاقى تفاعلًا واسعًا بين الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الفنانة السورية أن اهتمامها بمظهرها يأتي من رغبتها في إسعاد نفسها قبل أي شيء، مشيرة إلى أنها تسعى دائمًا للحفاظ على حيويتها وشبابها.

أصالة تطرح ألبوم "ضريبة البعد"

بالتزامن مع تصريحاتها، تواصل أصالة حصد ردود الفعل الإيجابية على ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، الذي طرحته عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدرت الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم قوائم الاهتمام فور إصدارها.

وتحمل أغنية "ضريبة البعد" كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتناول مشاعر الفقد والاشتياق، مقدمة بأسلوب غنائي يجمع بين البساطة والإحساس.

تعاون مع أبرز صناع الموسيقى

يضم ألبوم "ضريبة البعد" مجموعة من التعاونات مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم منة عدلي القيعي، وأحمد المالكي، ومحمود عليم، ومحمد عبدالمجيد، إلى جانب الملحنين تامر عاشور، ومدين، ومصطفى العسال، وجابر جمال، وأحمد حسن راؤول، وناصر الجيل، ومحمد الشرنوبي.

ويعد الألبوم أحدث أعمال أصالة الغنائية، التي تراهن من خلاله على تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تناسب مختلف الأذواق، بعد النجاح الذي حققته أعمالها الأخيرة على المنصات الرقمية.