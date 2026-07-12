رفع 250 طن مخلفات وإزالة تعديات وتنفيذ حملات لضبط الشوارع ببنى سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن بني سويف تنفيذ خطط العمل الميداني في إطار تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، باستمرار المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات والمرافق، وتكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات، والتصدي الحاسم للتعديات ومخالفات البناء، ورفع كفاءة الإنارة العامة ومواجهة الإشغالات، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي مركز ومدينة الفشن، تابع مدحت صلاح رئيس المركز حملات النظافة الموسعة بعدد من شوارع المدينة وقرى الوحدة المحلية بإقفهص، حيث تم الدفع بسيارات ولوادر من الوحدات المحلية إلى قرية إقفهص للمساهمة في رفع كافة تراكمات المخلفات من القرى التابعة للوحدة، بجانب جمع المخلفات المنزلية، بإجمالي تجاوز 80 طنًا من القمامة والمخلفات، والتخلص الآمن منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة والقرى.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء رئيس المركز أعمال صيانة كشافات الإنارة بالمدخل البحري للمدينة مع متابعة حملات النظافة بشوارع بورسعيد والمستشفى والري والمشروع وصدقي والمطحن بفابريقة ببا والمحمدي والموقف الجديد، ومناطق عمائر الأوقاف والسنترال وعزبة محمود خليفة والفرحاتية وعمارات موقف صفط راشين وعزبة صالح قنديل، فيماتم تنفيذ حملة نظافة بقرية صفط راشين شملت محيط مركز الشباب وشارع العمدة ومسجد الشعبانية وأمام شارع النقطة والمدخل الشرقي للقرية، بجانب رفع تراكمات مخلفات التطهير من كوبري منيل موسى بقرية قمبش.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصل شوقي هاشم رئيس المركز متابعة جهود تحسين مستوى النظافة والخدمات، حيث تم تنفيذ حملة موسعة بقريتي بني عدي والرياض، تضمنت تمهيد وتسوية الشوارع ورفع تراكمات القمامة والمخلفات وتوريد 100 طن إلى مصنع كوم أبو راضي، وذلك بحضور الأستاذ حمادة راضي نائب رئيس المركز، كما تفقد رئيس المدينة طريق عزبة الحلو لمعاينته تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، فيما شهد ملف مواجهة التعديات تنفيذ حملة بحضور نائب رئيس المركز وقوة من الشرطة، أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة سمسطا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أسامة يونس جهودها لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري، من خلال تنفيذ حملة نظافة موسعة بعدد من شوارع المدينة، تضمنت تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية، إلى جانب جمع المخلفات المنزلية من نطاق المجالس القروية، حيث تم توريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، كما تم تحرير عدد من الإنذارات بشأن المخالفات البيئية وإشغالات الطرق، بالتوازي مع تنفيذ أعمال صيانة لكشافات أعمدة الإنارة بشوارع المدينة لتحسين مستوى الإضاءة العامة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابع أحمد توفيق رئيس المركز جهود مواجهة مخالفات البناء وضبط الشارع، حيث تمت إزالة أعمدة الدور السادس العلوي المقامة دون ترخيص على مساحة 170 مترًا مربعًا ببندر إهناسيا، كما تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات المخالفة بشوارع جمال عبد الناصر وعبد المنعم رياض وممدوح مصطفى والمرور، مع تنظيم تواجد الباعة الجائلين وتيسير الحركة المرورية والتحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، فيما واصلت الوحدات القروية أعمال تمهيد الطرق ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة وصيانة كشافات الإنارة، ومتابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة وترشيد استهلاك الكهرباء، بجانب متابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي الفوري لأية أعمال بناء مخالف في المهد.