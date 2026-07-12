موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب الأرجنتين ومنتخب إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، في لقاء يجمع اثنين من أبرز المنتخبات المرشحة لحصد اللقب، وسط ترقب كبير لمعرفة الطرف المتأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم 2026

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإنجليزي مساء الأربعاء المقبل على ملعب أتلانتا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بهدف مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، بينما يسعى منتخب إنجلترا إلى بلوغ النهائي واستعادة حلم التتويج بكأس العالم بعد سنوات من الغياب.

كيف تأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف النهائي؟

حجز منتخب الأرجنتين مقعده في المربع الذهبي بعد فوزه على منتخب سويسرا بنتيجة 3-1 عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة اتسمت بالإثارة حتى دقائقها الأخيرة.

وافتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل للأرجنتين في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة من ليونيل ميسي، قبل أن يدرك دان ندوي التعادل لسويسرا في الدقيقة 67.

وفي الشوط الإضافي الثاني، أعاد جوليان ألفاريز التقدم لراقصي التانجو بهدف في الدقيقة 112، ثم اختتم لاوتارو مارتينيز الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة 121، ليؤكد تأهل منتخب بلاده إلى نصف النهائي.

مشوار إنجلترا إلى نصف النهائي

من جانبه، تأهل منتخب إنجلترا بعد فوز صعب على النرويج بنتيجة 2-1 عقب الأشواط الإضافية، ليواصل "الأسود الثلاثة" مشوارهم في البطولة ويضربوا موعدًا مع الأرجنتين في واحدة من أقوى مباريات النسخة الحالية.

مواجهة تاريخية على بطاقة النهائي

تحمل مواجهة الأرجنتين وإنجلترا طابعًا تاريخيًا، نظرًا لما شهدته لقاءاتهما السابقة من منافسة كبيرة في بطولات كأس العالم.

وينتظر الفائز من هذه المباراة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، لمواصلة حلم التتويج باللقب، في مواجهة يتوقع أن تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة حول العالم.