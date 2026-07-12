تنسيق الجامعات 2026..موعد المرحلة الأولى وخطوات تسجيل الرغبات والكليات المتاحة لجميع الشعب

مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، يتزايد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق الجامعات 2026، لمعرفة موعد بدء المرحلة الأولى، وآلية تسجيل الرغبات، وأبرز الكليات المتاحة لكل شعبة، إلى جانب القواعد المنظمة للقبول بالجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2026-2027.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات الخاصة بتنسيق الجامعات 2026، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات حتى الآن.

موعد بدء تنسيق الجامعات 2026

لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن الموعد الرسمي لانطلاق تنسيق الجامعات 2026، إلا أن الجدول الزمني المعتاد يشير إلى بدء اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، على أن تبدأ المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات بعد إعلان النتيجة رسميًا، ثم تنطلق المرحلتان الثانية والثالثة تباعًا بعد انتهاء كل مرحلة وإعلان نتائجها.

الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية

يستطيع طلاب الشعبة الأدبية التقدم إلى عدد كبير من الكليات والمعاهد، أبرزها كليات الآداب، والحقوق، والتجارة، والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والألسن، والآثار، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، والاقتصاد المنزلي، بالإضافة إلى كليات التربية بالأقسام الأدبية، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية.

الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم

تشمل الخيارات المتاحة أمام طلاب شعبة علمي علوم العديد من الكليات الطبية والعلمية، وفي مقدمتها الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري، والتمريض، والعلوم، والزراعة، والفنون التطبيقية، إلى جانب كليات التربية العلمية.

الكليات المتاحة لطلاب علمي رياضة

أما طلاب شعبة علمي رياضة، فتتنوع أمامهم فرص الالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والتخطيط العمراني، والفنون الجميلة قسم العمارة، والفنون التطبيقية، والهندسة الزراعية، وأقسام الرياضيات بكليات العلوم والتربية، بالإضافة إلى المجمعات التكنولوجية والمعاهد الهندسية والتكنولوجية المعتمدة.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2026

عقب فتح باب التنسيق رسميًا، يدخل الطالب إلى موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يختار خدمة تسجيل رغبات الثانوية العامة، ويُدخل رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي.

بعد ذلك تظهر بيانات الطالب الأساسية، ويجب مراجعتها جيدًا قبل البدء في تسجيل الرغبات، حيث يمكن للطالب إدخال ما يصل إلى 75 رغبة وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والتخصص، ثم حفظ الرغبات والحصول على إيصال إلكتروني يؤكد نجاح عملية التسجيل.

ويتيح موقع التنسيق إمكانية تعديل الرغبات أكثر من مرة طوال فترة المرحلة، مع اعتماد آخر تعديل أجراه الطالب قبل غلق باب التسجيل.

ما هي قواعد القبول في تنسيق الجامعات 2026؟

يعتمد القبول بالجامعات على عدة معايير، ولا يقتصر على المجموع النهائي فقط، إذ تؤخذ في الاعتبار المواد المؤهلة التي درسها الطالب في الثانوية العامة، إلى جانب قواعد توزيع القطاعات المختلفة، بما يضمن التحاق كل طالب بالتخصص الذي يتوافق مع مؤهلاته الدراسية وشروط الكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

ويهدف نظام التنسيق إلى تحقيق أفضل توزيع للطلاب على الكليات المختلفة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الدراسة الجامعية.

نصائح مهمة قبل تسجيل الرغبات

ينصح خبراء التعليم الطلاب بضرورة مراجعة دليل الكليات المتاحة لكل شعبة قبل بدء التسجيل، والاطلاع على شروط القبول الخاصة بالكليات التي تتطلب اختبارات قدرات، مع ترتيب الرغبات وفقًا للميول والقدرات الشخصية، وعدم الاعتماد على المجموع فقط.

كما يُنصح بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لمعرفة مواعيد التنسيق، والتعليمات الجديدة، وأي تحديثات تتعلق بمراحل القبول، لضمان تسجيل الرغبات بصورة صحيحة والاستفادة من جميع الفرص المتاحة.