مستشار المرشد الإيراني: مضيق هرمز أحد أهم أدوات الردع..وطهران تتمسك بالسيطرة عليه

أكد محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، أن مضيق هرمز سيظل تحت سيطرة إيران، مشددًا على أن الممر المائي يمثل إحدى أهم أدوات الردع الاستراتيجية للبلاد، ويلعب دورًا محوريًا في حماية الأمن القومي والمصالح الإيرانية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

محسن رضائي: مضيق هرمز ركيزة أساسية للأمن القومي الإيراني

قال رضائي إن إيران لن تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز، معتبرًا أن الممر البحري يمثل ورقة ردع استراتيجية في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الاعتماد على قدراتها الدفاعية ومواردها الوطنية لحماية أراضيها ومصالحها.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية ماضية في تعزيز جاهزيتها العسكرية، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة لن تؤثر على موقف طهران فيما يتعلق بحماية أمنها القومي.

تصريحات بشأن مقتل علي خامنئي

وتطرق المستشار العسكري إلى مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، قائلًا: "لقد قتلوا والدنا"، معتبرًا أن الانتقام يمثل جزءًا من مسار الجمهورية الإسلامية، ووصف الأمر بأنه "مسألة خطيرة" سيتم العمل على تحقيقها، وفق تصريحاته.

إيران تعلن مقتل ضابط دفاع جوي في هجوم أمريكي على جاسك

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل ضابط الدفاع الجوي في القوة البحرية الإيرانية، حميد رضا دهقان، خلال الهجمات الأمريكية التي استهدفت مدينة جاسك جنوب إيران فجر الأحد.

وأفاد موقع "روكنا" الإخباري بأن الضابط قُتل أثناء تنفيذ مهمة دفاعية، فيما ذكرت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية أنه كان أحد ضباط منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوات البحرية، ولقي مصرعه خلال الهجوم الذي استهدف عددًا من المدن والمواقع الإيرانية.

الجيش الإيراني يتوعد بالرد على الهجمات

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإيراني، قبل أيام، مقتل ثمانية من عناصره في هجمات أمريكية استهدفت مواقع عسكرية في جنوب البلاد، بينها بندر عباس وبوشهر.

وأكد الجيش الإيراني، في بيان، أن قواته ستواصل التصدي لما وصفه بـ"الاعتداءات"، مشددًا على أن دماء القتلى "لن تذهب هدرًا"، ومتوعدًا بالرد على الجهات التي حمّلها مسؤولية تلك الهجمات.

تصاعد التوتر في المنطقة

تعكس التصريحات الإيرانية الأخيرة استمرار حالة التصعيد العسكري والسياسي في المنطقة، خاصة مع تزايد الحديث عن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية، وسط مخاوف من اتساع دائرة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.