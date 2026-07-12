الأرجنتين تتخطي عقبة سويسرا وتتأهل لمواجهة إنجلترا في نصف نهائي المونديال

حقق منتخب الأرجنتين فوزا كبيرا أمام سويسرا بنتيجة 3-1 في المواجهة التي جمعتهما في دور الـ 8 بكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

بهذا الفوز يتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم وكان منتخب إنجلترا قد إنتزع التأهل لنصف النهائي عقب تجاوزه عقبة النرويج بالفوز 2-1.

تشكيل منتخب الأرجنتين ضد سويسرا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب الأرجنتين ضد سويسرا حيث شهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: نيكولاس تاليافيكو، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول.

خط الهجوم: خوليان ألفاريز، ليونيل ميسي.

تشكيل منتخب سويسرا ضد الأرجنتين

شهد تشكيل منتخب سويسرا ضد الأرجنتين مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، نيكو إلفيدي، دينيس زكريا.

خط الوسط: جرانيت تشاكا، ريمو فرويلر، ميشيل ريدر، جبريل سو، دان ندوي.

خط الهجوم: بريل إمبولو.

الأرجنتين ضد سويسرا

موعد مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا

قمة منتخب الأرجنتين ضد إنجلترا التي تجمعهما ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنطلق في تمام الساعة الـ 10 من مساء الأربعاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد إنجلترا

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب الأرجنتين ضد إنجلترا التي تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في تمام الساعة الـ 10 من مساء الأربعاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

تشكيل إنجلترا المتوقع ضد الأرجنتين

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: جاريل كوانسا، إيزري كونسا، مارك غيهي، نيكو أورايلي.

خط الوسط : إليوت أندرسون وجود بيلينجهام. بوكايو ساكا ، مورجان روجرز ، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: هاري كين.

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