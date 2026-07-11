بث مباشر مباراة إنجلترا ضد النرويج في كأس العالم 2026..الموعد والقنوات الناقلة

تتزايد معدلات البحث عن بث مباشر مباراة إنجلترا ضد النرويج، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في دورالـ 8 بكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

حقق منتخب إنجلترا إنجاز التأهل لهذا الدور بعد فوزه علي نظيره المكسيكي في دور الـ 32 وكان المنتخب النرويجي قد إنتزع التأهل لدور الـ 8 عقب تجاوزه عقبة البرازيل في مفاجأة مدوية.

موعد مباراة إنجلترا ضد النرويج

يترقب عشاق الكرة حول العالم موعد بث مباشر لمباراة منتخب إنجلترا ضد النرويج التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تنطلق في تمام الساعة الـ 12 من صباح غدا الأحد الموافق 12 يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد النرويج

يمكنك مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب إنجلترا ضد النرويج التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في تمام الساعة الـ 12 من صباح غدا الأحد الموافق 12 يوليو الجاري، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

إنجلترا ضد النرويج

تشكيل منتخب إنجلترا ضد النرويج

يرصد الموجز، تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع ضد نظيره منتخب النرويج حيث من المنتظر الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: جاريل كوانسا، إيزري كونسا، مارك غيهي، نيكو أورايلي.

خط الوسط : إليوت أندرسون وجود بيلينجهام. بوكايو ساكا ، مورجان روجرز ، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: هاري كين.

تشكيل منتخب النرويج ضد إنجلترا

من المنتظر أن يضم تشكيل منتخب النرويج المتوقع ضد نظيره منتخب إنجلترا العناصر الأتية..

حراسة المرمى: أورجان نايلاند.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، كريستوفر آيير، توربيورن هيجيم، ماركوس بيدرسن.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، باتريك بيرج، ساندير بيرج.

خط الهجوم: أنطونيو نوسا، إيرلينج هالاند، ألكسندر سورلوث.

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