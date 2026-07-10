استقبال منتخب مصر.. حافلة مكشوفة وطبول وأعلام تحتفي بإنجاز كأس العالم 2026

شهدت مدينة العلمين الجديدة احتفالات جماهيرية كبيرة باستقبال بعثة منتخب مصر، عقب العودة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، والتي انتهت بوصول الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، وسط أجواء احتفالية وحافلة مكشوفة جابت شوارع المدينة، فيما أعلن اتحاد الكرة تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وصول بعثة منتخب مصر إلى مطار العلمين الدولي

وصلت بعثة منتخب مصر، اليوم الجمعة، إلى مطار العلمين الدولي، قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، بعد رحلة استغرقت نحو 12 إلى 13 ساعة، وذلك عقب انتهاء المشاركة التاريخية للفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وسجل المنتخب الوطني إنجازًا غير مسبوق بعدما نجح في بلوغ دور ثمن النهائي (دور الـ16) للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وهو ما لاقى إشادة واسعة من الجماهير والمتابعين.

استقبال جماهيري حافل لمنتخب مصر

احتشدت أعداد كبيرة من الجماهير المصرية داخل محيط مطار العلمين الدولي لاستقبال لاعبي المنتخب والجهاز الفني، حيث رفعت الجماهير الأعلام المصرية ورددت الهتافات التشجيعية احتفالًا بما حققه الفريق خلال البطولة.

كما ظهرت الطبول والأهازيج الشعبية في مشهد احتفالي عكس حالة الفخر والاعتزاز بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني، بينما حرص المشجعون على تحية اللاعبين فور نزولهم من الطائرة.

حافلة مكشوفة تجوب شوارع العلمين الجديدة

وانطلقت الحافلة الحمراء المكشوفة الخاصة بمنتخب مصر، والتي حملت شعار "100 مليون شكرًا"، في جولة داخل شوارع مدينة العلمين الجديدة، وسط اصطفاف الجماهير على جانبي الطرق للاحتفال باللاعبين والجهاز الفني.

ورافقت عشرات السيارات الحافلة خلال جولتها، بينما واصل المشجعون التلويح بالأعلام المصرية والهتاف للمنتخب، في أجواء احتفالية استثنائية عكست حجم التقدير الشعبي لما قدمه الفريق في المونديال.

لافتة تضامن مع غزة خلال الاحتفالات

وشهدت الاحتفالات ظهور عدد من الجماهير وهم يحملون صورة المدير الفني حسام حسن مرفقة بالعلم الفلسطيني، في رسالة تضامن مع أهالي قطاع غزة، وهي اللقطة التي لاقت تفاعلًا واسعًا بين الحاضرين وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

اتحاد الكرة يقرر تجديد التعاقد مع حسام حسن

بالتزامن مع استقبال بعثة المنتخب، أعلن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع المدير الفني حسام حسن، إلى جانب إبراهيم حسن مدير المنتخب.

وأكد أبو ريدة أن القرار يأتي استمرارًا للمشروع الفني للمنتخب الوطني، وبعد النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها الوصول التاريخي إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة أن الإجراءات الرسمية لاعتماد وتجديد التعاقد سيتم الانتهاء منها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، عقب عودة البعثة إلى أرض الوطن.

إنجاز تاريخي يعزز طموحات الكرة المصرية

ويعد وصول منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 أفضل إنجاز في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال، ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الطموحات، خاصة في ظل استمرار الجهاز الفني الحالي، والدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به المنتخب منذ انطلاق البطولة وحتى عودته إلى مصر.