وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2026.. نسب النجاح بالنظامين الحديث والقديم

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية للنتائج.

أكثر من 208 آلاف طالب تقدموا لامتحانات الدور الثاني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم بلغ 208 آلاف و218 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الحاضرين 207 آلاف و992 طالبًا وطالبة.

نسبة نجاح طلاب النظام الحديث في الدور الثاني للثانوية العامة

أعلنت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث في امتحانات الدور الثاني بلغت 92.2%.

وسجلت شعبة العلوم نسبة نجاح بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة النجاح في شعبة الرياضيات 92.6%، بينما حققت الشعبة الأدبية أعلى نسبة نجاح، وصلت إلى 93.9%.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بالنظام الحديث 207 آلاف و190 طالبًا وطالبة، حضر منهم 207 آلاف و101 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 190 ألفًا و876 طالبًا وطالبة.

نسبة نجاح النظام القديم تصل إلى 99%

وفيما يتعلق بطلاب النظام القديم، بلغت نسبة النجاح الإجمالية في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 99% من إجمالي الحاضرين.

وسجلت شعبة العلوم نسبة نجاح بلغت 99.6%، بينما بلغت نسبة النجاح في شعبة الرياضيات 93.2%، ووصلت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية إلى 100%.

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد الطلاب المتقدمين بالنظام القديم 1028 طالبًا وطالبة، حضر منهم 891 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 882 طالبًا وطالبة.

تفاصيل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2026

يأتي اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2026 بعد استكمال جميع إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، تمهيدًا لاستكمال الطلاب الناجحين إجراءات التنسيق والالتحاق بالكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المنظمة.