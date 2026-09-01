السيسي يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم.. تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

زيارة شي جين بينج إلى مصر.. السيسي يبحث مع الرئيس الصيني تعزيز الشراكة والاستثمارات

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الصيني شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الذي يجري زيارة رسمية إلى مصر، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة المتنامية بين القاهرة وبكين.

زيارة شي جين بينج إلى مصر لتعزيز التعاون المشترك

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأوضح أن المباحثات المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينج تستهدف دعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، والبناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية.

متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين

وأضاف المتحدث الرسمي أن لقاء الرئيسين يتضمن متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، الذي أبرمته مصر والصين عام 2014، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي ودفع الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين البلدين.

ومن المقرر أن تبحث المباحثات فرص توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والصيني، ويدعم خطط التنمية في البلدين.

مباحثات حول القضايا الإقليمية والدولية

كما تتناول مباحثات الرئيس السيسي والرئيس شي جين بينج عددًا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التشاور وتبادل الرؤى بشأن التطورات الراهنة.

وتأتي هذه المباحثات في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مصر والصين في دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون الدولي، والعمل على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.